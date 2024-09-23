Мужчины перечислили наиболее привлекательные женские качества

Большинство мужчин при выборе спутницы жизни в первую очередь обращают внимание на внешнюю привлекательность. К такому выводам пришли эксперты компании по питанию Viridian по итогам опроса, пишет Daily Star.

© Lenta.ru

По данным опроса, 50 процентов мужчин назвали красоту наиболее ценным качеством потенциальной партнерши для серьезных отношений. Вторым по популярности ответом оказалось умение девушки рассмешить: хорошее чувство юмора избранниц ценит 41 процент мужчин. Почти столько же (40 процентов) готовы полюбить женщину за доброту.

Еще одним привлекательным женским качеством оказалась готовность оказать партнеру поддержку в сложной ситуации. Этот вариант выбрали 35 процентов опрошенных мужчин. Такое же количество могут потерять голову от аромата женщины.

Ранее проведенный опрос показал, что женщины больше всего не любят бездельников и лентяев. Также отталкивающими посчитали мужчин без чувства юмора.