Психолог рассказала, чем людей цепляет шопинг

Желание приобретения вещей, которые могут украсить дом, новой модной одежды или просто милых мелочей иногда доходит до критической точки. Важно не пропустить этот момент, уверена психолог Майя Андрияничева.

Маркетологи магазинов знают свое дело и выгодно преподносят товар - на это чаще всего и ведутся клиенты.

- У нас очень хорошо развито воображение. Мы представляем себя в этих вещах или с этими вещами, нам кажется, что мы станем счастливее, лучше. Если у человека нет понимания, что с ним все в порядке, будет происходить постоянный поиск чего-то, что способно его украсить, - говорит эксперт.

Шопинг стал вариантом досуга, а сам процесс дает ощущение выбора и принятия решения, дарит положительные эмоции. Порой человек просто перестает это контролировать, реализуя подавленные эмоции или закрывая свои потребности.

Дофаминовая игла, на которой сидит человек, позволяет ему получать в разные периоды жизни ощущения счастья и полноты жизни, пишет Тульская служба новостей.

Справиться с этим можно, только используя комплексный подход. Необходимо проанализировать финансовые затраты и ущерб, который наносит шопинг. Если такая проблема есть, нужно ограничить покупки какой-то суммой в месяц. Если самостоятельно нейтрализовать привычку не получается, стоит обратиться к специалисту.

Если говорить о людях старшего поколения, то для них покупки - это способ социализироваться. Пенсионеры чаще выбирают оффлайн-шопинг, чтобы пообщаться с продавцами и приятно провести время.

Молодые покупатели отдают предпочтение интернет-магазинам. Это объясняется тем, что для совершения покупки никуда не нужно ходить.