Отношения с пониманием: как научиться слушать и принимать партнера
Мечта о гармоничных, теплых, безопасных и надежных отношениях объединяет многих из нас, независимо от пола. При встрече это состояние ощущается как надежный тыл, безопасное пространство. Там мы можем черпать силы, справляться с жизненными трудностями и делиться радостью.
В мире, полном тревог и беспокойства, встретить своего человека — одна из ключевых потребностей. После прочтения статьи сделайте вывод, на что сейчас стоит обратить внимание и какие проявления по-настоящему нужно ценить. Психолог Маргарита Алексеева выделила важные пункты и дала советы.
Отсутствие иерархии между партнерами
Мы не должны рассматривать человека как объект для манипуляций и выгоды. Сейчас уходят в прошлое шаблоны, где мужчина — голова, а женщина — шея. Случаются ситуации, когда эти роли меняются. Например, мужчина временно может быть безработным, а женщина — главным источником дохода.
«В таком положении партнеры готовы пересмотреть свои роли и найти новый баланс. Важно, чтобы не традиции, а благополучие семьи было в приоритете. Это ситуации, когда ключевые решения для пары принимаются совместно», — делится Маргарита.
Как достичь гармоничных отношений
— Открытое общение — «Говорите о желаниях, страхах, опасениях. Пары учатся этому во время регулярной работы с психологом. На сессиях клиенты осваивают навык, который помогает им проживать чувства и принимать эмоции других людей», — акцентирует специалист.
- Критические ситуации — возможность для разговора, а не трагедия. Даже в самых осознанных отношениях могут возникать конфликты. Это не повод для истерик, а возможность честно обсудить ситуацию, найти компромисс.
- Схожие ценности — важно заранее проговаривать ключевые моменты, с которыми вы не готовы мириться.
Маргарита подчеркивает: «Однако, если партнеры упираются только в свое мировоззрение, то здоровые отношения строить будет сложно».
Равнозначный вклад
Маргарита говорит, что потребность быть понятым и принятым идет с нами из детства. Она не исчезает с выходом на серьезную работу или окончанием вуза. Требование, чтобы вас безусловно любили за все — наивная просьба. Гармоничная пара вкладывается наравне в общий эмоциональный фон ячейки общества.
Практические советы для гармонии между мужчиной и женщиной
- Слушайте друг друга. Уделяйте внимание тому, что говорит ваш партнер. Развивая эмпатию вы становитесь надежным другом. Партнерство сегодня не ограничивается ролью любовников.
- Делитесь своими мыслями, чувствами. Не бойтесь быть уязвимыми. Так ваш партнер научится предугадывать ваши желания. Игра в «Угадайку» — манипуляция, которая не развивает вашу пару.
— «Научитесь прощать и признавать свои ошибки. Сколько пар можно было спасти если бы они не воображали идеальную картину. Проговорите обиды и не вспоминайте про конфликт, чтобы не усугубить разговор», — советует эксперт.
- Общие традиции, даты, ритуалы. Это может быть что угодно — совместные прогулки, ужины, игры. Важно проводить время вместе и делиться радостью.
- Показывайте своему партнеру, как сильно вы его любите и цените. Маргарита акцентирует внимание на том, что комплименты нужны всем женщинам и мужчинам, делайте приятные сюрпризы.
Гармоничные отношения — это труд. И, чтобы количество ссор и недопониманий сошло на нет, нужно много работать над качеством отношений, а вклад в них должен быть сопоставимый с обеих сторон.