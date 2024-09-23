Как научиться слушать и принимать партнера

Мечта о гармоничных, теплых, безопасных и надежных отношениях объединяет многих из нас, независимо от пола. При встрече это состояние ощущается как надежный тыл, безопасное пространство. Там мы можем черпать силы, справляться с жизненными трудностями и делиться радостью.

В мире, полном тревог и беспокойства, встретить своего человека — одна из ключевых потребностей. После прочтения статьи сделайте вывод, на что сейчас стоит обратить внимание и какие проявления по-настоящему нужно ценить. Психолог Маргарита Алексеева выделила важные пункты и дала советы.

Отсутствие иерархии между партнерами

Мы не должны рассматривать человека как объект для манипуляций и выгоды. Сейчас уходят в прошлое шаблоны, где мужчина — голова, а женщина — шея. Случаются ситуации, когда эти роли меняются. Например, мужчина временно может быть безработным, а женщина — главным источником дохода.

«В таком положении партнеры готовы пересмотреть свои роли и найти новый баланс. Важно, чтобы не традиции, а благополучие семьи было в приоритете. Это ситуации, когда ключевые решения для пары принимаются совместно», — делится Маргарита.

Как достичь гармоничных отношений

— Открытое общение — «Говорите о желаниях, страхах, опасениях. Пары учатся этому во время регулярной работы с психологом. На сессиях клиенты осваивают навык, который помогает им проживать чувства и принимать эмоции других людей», — акцентирует специалист.

Критические ситуации — возможность для разговора, а не трагедия. Даже в самых осознанных отношениях могут возникать конфликты. Это не повод для истерик, а возможность честно обсудить ситуацию, найти компромисс.

Схожие ценности — важно заранее проговаривать ключевые моменты, с которыми вы не готовы мириться.

Маргарита подчеркивает: «Однако, если партнеры упираются только в свое мировоззрение, то здоровые отношения строить будет сложно».

Равнозначный вклад

Маргарита говорит, что потребность быть понятым и принятым идет с нами из детства. Она не исчезает с выходом на серьезную работу или окончанием вуза. Требование, чтобы вас безусловно любили за все — наивная просьба. Гармоничная пара вкладывается наравне в общий эмоциональный фон ячейки общества.

Практические советы для гармонии между мужчиной и женщиной

Слушайте друг друга. Уделяйте внимание тому, что говорит ваш партнер. Развивая эмпатию вы становитесь надежным другом. Партнерство сегодня не ограничивается ролью любовников.

Делитесь своими мыслями, чувствами. Не бойтесь быть уязвимыми. Так ваш партнер научится предугадывать ваши желания. Игра в «Угадайку» — манипуляция, которая не развивает вашу пару.

— «Научитесь прощать и признавать свои ошибки. Сколько пар можно было спасти если бы они не воображали идеальную картину. Проговорите обиды и не вспоминайте про конфликт, чтобы не усугубить разговор», — советует эксперт.

Общие традиции, даты, ритуалы. Это может быть что угодно — совместные прогулки, ужины, игры. Важно проводить время вместе и делиться радостью.

Показывайте своему партнеру, как сильно вы его любите и цените. Маргарита акцентирует внимание на том, что комплименты нужны всем женщинам и мужчинам, делайте приятные сюрпризы.

Гармоничные отношения — это труд. И, чтобы количество ссор и недопониманий сошло на нет, нужно много работать над качеством отношений, а вклад в них должен быть сопоставимый с обеих сторон.