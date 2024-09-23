Как принять свою сексуальность и избавиться от стеснения

В каждой женщине должна быть природная, а не показная сексуальность. Чтобы ее развить, нужно намного глубже разобраться в причинах того, что делает женщину скованной. Несложно научиться складывать губки бантиком, принимать картинную позу и надевать блузку с глубоким вырезом. Такая бутафория имеет мало общего с настоящей сексуальностью. О способах разбудить свое тело и устранить негативные внутренние установки WomanHit рассказала автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа.

Подавление сексуальности в детстве: как это происходит?

Попытки свести сексуальность к внешней атрибутике не помогут женщине стать более привлекательной и желанной. Природная притягательность куда более мощная, но вместе с тем невинная и ранимая. И чаще всего именно она подавляется в детском возрасте, и часто — по неведению родителей.

Перукуа:

«Девочки с малых лет стремятся лучше изучить свое тело, начинают экспериментировать с ним. В какой-то момент об этом узнают взрослые, и начинается давление на ребенка — его стыдят, позорят, запугивают. Понятно, что мамы и папы делают это из лучших побуждений, но какими методами! В итоге у девочки возникает внутреннее убеждение, что сексуальность — это грязно, опасно и постыдно».

Кроме того, на детские травмы часто накладывается драматичный первый сексуальный опыт. Да и комментарии окружающих бывают безжалостны. Как уж тут раскрыться, если все пытаются тебя унизить и пристыдить?

«Вырастая, девушка забывает про эти эпизоды, но ее подсознание все помнит. Она либо живет с подавленной сексуальностью, либо начинает с ней бороться, вышибая клин клином. Противовесом „голосу мамы“ становятся вызывающая одежда и частая смена партнеров. Однако в таком состоянии трудно развить нежную природную чувственность, научиться испытывать удовольствие и трепет, который дарит любовь», — добавляет автор тренингов.

Путь к раскрытию природной сексуальности

Чтобы раскрыть настоящую, природную сексуальность, важно удалить все негативные установки из подсознания и из памяти тела. Для этого есть множество практик, которые помогают менять подсознание, смягчая последствия травм прошлого. Наш эксперт советует несколько из них:

Техника ментальных антидотов

Сядьте и закройте глаза. Представьте, как вы надеваете свой самый сексуальный наряд и идете на романтическую встречу, которая обещает перерасти в красивую интимную близость.

«Теперь послушайте, какие голоса вы услышали у себя в голове, что они говорят, как звучат и кому принадлежат. Вы обнаружите в своем мозгу множество чужих мыслей. Выпишите их в колонки и попробуйте сформулировать основные противовесы или антидоты каждому из этих голосов. Новые установки нужно использовать в борьбе с тем, что блокирует раскрытие вашей женской сути», — комментирует Перукуа.

Работа над природной чувственностью

Важно помнить, что сексуальность — это не притворство, не похоть ума, а способность получать телесное удовольствие. Чтобы принять правильные установки нужно регулярно практиковать раскрытие своей чувственности, дарить ее себе. Вот как это советует делать наш эксперт:

Готовьте себе любимые блюда и ешьте их, смакуя каждую ложечку. Ходите на массаж с маслом, чтобы дать телу насладиться ощущениями. Проводите медитации для женщин, которые быстро возвращают из ума в ощущения. Принимайте ванны с морской солью и ароматическими маслами. Возьмите за правило вечером зажигать свечи. Если у вас есть партнер, практикуйте интимные паузы, когда вы можете посидеть рядом, обняться, посмотреть друг другу в глаза. Это укрепит незримую связь между вами. Проснувшись утром, поместите ладони на тело: правую — в середину груди, левую — в нижнюю часть живота. Сделав глубокий вдох, скажите:

«Здравствуй, мое тело. Я люблю тебя!».