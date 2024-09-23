Психиатр рекомендовал средиземноморскую диету для борьбы с депрессией

Также стоит уделять время физическим нагрузкам и сократить потребление «токсичной информации».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Тетюшкин подчеркнул, что в борьбе с сезонными расстройствами может помочь только переезд в другой регион.

«Осенняя депрессия — это достаточно расширительное понятие. Есть такой диагноз, как «сезонное фиктивное расстройство». Оно связано непосредственно с уменьшением продолжительности светового дня. С ним бороться достаточно тяжело, в основном эффективный вариант — только переселиться туда, где нет такой смены продолжительности дня и ночи, как в нашем регионе. Если говорить о депрессии вообще, когда серо, сыро, холодно и погода плохая, ещё и на работу надо, то у людей легче развивается депрессивный синдром. Каких-то специальных инструментов для борьбы с ним не существует. Здесь общие рекомендации — это баланс нагрузок физических, эмоциональных, интеллектуальных, это достаточная физическая активность, это сбалансированное питание — оптимально средиземноморская диета. И по возможности умеренное потребление токсичной информации, которую нам активно поставляют средства массовой информации».

Ранее невролог рекомендовала не связывать плохое самочувствие с погодой. В нормальном состоянии человек не должен реагировать на изменения климата. Настоящей причиной недуга может быть депрессия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ирина Галеева.