Названы причины, почему мужчине трудно достичь оргазма

Несмотря на расхожее мнение, что мужчине куда проще проживать сексуальную жизнь без сбоев, это далеко от реальности. Представители сильного пола довольно часто не могут достигнуть оргазма даже в ситуации, когда ничто не предвещало проблем в интимной сфере, хотя, на самом деле, проблемы есть. В чем возможные причины отсутствия оргазма у мужчин нам рассказала Ирина Новикова, психолог, сексолог.

Психологические проблемы

Речь не о серьезных расстройствах, даже сильный стресс может омрачить сексуальную жизнь на долгие месяцы. Для мужчин стрессовые состояния опасны, в первую очередь, для сердечно-сосудистой системы, так как сильный пол склонен к сдерживанию эмоций и тревожные ситуации предпочитает «забивать» вредными привычками. Репродуктивная система реагирует на стресс во вторую очередь. Проблемы могут возникнуть не просто с оргазмом, но и с возбуждением.

Ирина: «Если вы знаете, что ваш мужчина переживает непростое время, и на этом фоне ваш секс стал хуже, не спешите обвинять партнера. Возможно, человек имеет дело не с простой апатией и стрессом, а находится в депрессии, о которой вы не подозреваете. При необходимости предложите помощь специалиста, но не давите».

Страх беременности партнерши

Некоторые мужчины настолько загружены вопросом — что делать, если мы с столкнемся с незапланированной беременностью — что переключаются с процесса на жесткий контроль своей эякуляции. Такая сильная концентрация и волнение снижают вероятность оргазма, и это приводит к серьезным комплексам мужчины, который не понимает, в чем причина его проблемы. Наш эксперт рекомендует в такой ситуации не делать акцент лишь на классическом сексе и время от времени переключать мужчину на другие виды интимной близости, чтобы снизить уровень его напряжения. Как только оба партнера почувствуют комфорт и безопасность в обществе друг друга, никаких осечек с оргазмом у обоих не произойдет.

Активное самоудовлетворение

Близость с партнершей никогда не приносит тех же ощущений, которые мужчина может испытать наедине с собой. Если самоудовлетворение не является долгой заменой интима с партнером, в этом сексологи не видят никакой проблемы, однако, при долгом отсутствии сексуального партнера мужчина может быстро переключиться на соло-секс.

Ирина: «В большинстве случаев мужчины подключают к процессу видео для взрослых, что оставляет в мозге определенный отпечаток — возникает фиксация на моментах видео, которые нереально воспроизвести в реальности. Отсюда возникают проблемы с оргазмом, когда интим с настоящей женщиной».

Зависимость от фильмов для взрослых вполне успешно лечится в компании сексолога, а потому не стоит бояться обращаться за помощью, если интим перестал удовлетворять обоих партнеров.

Лекарства

Очень часто причиной долгого отсутствия оргазма у мужчины становится прием некоторых препаратов. Антипсихотики и противотревожные препараты могут оказывать угнетающее действие на либидо. Врач подбирает индивидуальную дозу в каждом случае, но от сбоев в сексе никто не застрахован. При возникновении подобных побочек стоит немедленно сообщить об этом лечащему врачу, чтобы тот подобрал замену. Чем дольше вы затормаживаете сексуальную реакцию медикаментозно, тем сложнее вернуть ощущения.