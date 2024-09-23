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Психолог назвала признаки ментальных расстройств у пожилых родителей

Такие симптомы, как забывчивость и гнев, могут свидетельствовать о психических заболеваниях у пожилых родителей, поделилась с НСН семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, об этом может также говорить тревожность.

Психолог назвала признаки ментальных расстройств у пожилых родителей
© РИА Новости

Психолог отметила, что часто ментальные расстройства можно определить по меняющемуся поведению, которое замечают родные.

Это неконтролируемые вспышки гнева, которые нельзя объяснить чем-то логичным. Еще проявляется забывчивость избирательного характера. Человек что-то помнит, а какие-то важные вещи, просьбы забываются. Но в результате человек раздражается, не понимает, в чем его обвиняют, — подчеркнула специалист.

Она указала, что в таком случае нужно помогать родителю раскладывать вещи по нужным местам и по возможности не перевозить его с места на место, потому что это может быть непросто для пожилого родственника.

При высокой тревожности человеку лучше отказаться от просмотра новостей и больше гулять на свежем воздухе, однако в ряде случаев все же необходима помощь психиатра. Обратиться к специалисту необходимо, если кто-то из членов семьи уже страдал от ментальных проблем.

По отдельным признакам поставить диагноз сложно. Если это продолжается какое-то определенное время, например несколько месяцев, то нужно обращаться к специалисту. Врач уже поймет, на какой стадии человек, — подытожила Панфилова.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что не сепарировавшиеся от родителей взрослые дети не умеют нести ответственность и испытывают проблемы с общением. По его словам, личность человека окончательно формируется только после отделения от отца и матери.

Психология