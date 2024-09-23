Психолог назвала признаки ментальных расстройств у пожилых родителей

Такие симптомы, как забывчивость и гнев, могут свидетельствовать о психических заболеваниях у пожилых родителей, поделилась с НСН семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, об этом может также говорить тревожность.

Психолог отметила, что часто ментальные расстройства можно определить по меняющемуся поведению, которое замечают родные.

Это неконтролируемые вспышки гнева, которые нельзя объяснить чем-то логичным. Еще проявляется забывчивость избирательного характера. Человек что-то помнит, а какие-то важные вещи, просьбы забываются. Но в результате человек раздражается, не понимает, в чем его обвиняют, — подчеркнула специалист.

Она указала, что в таком случае нужно помогать родителю раскладывать вещи по нужным местам и по возможности не перевозить его с места на место, потому что это может быть непросто для пожилого родственника.

При высокой тревожности человеку лучше отказаться от просмотра новостей и больше гулять на свежем воздухе, однако в ряде случаев все же необходима помощь психиатра. Обратиться к специалисту необходимо, если кто-то из членов семьи уже страдал от ментальных проблем.

По отдельным признакам поставить диагноз сложно. Если это продолжается какое-то определенное время, например несколько месяцев, то нужно обращаться к специалисту. Врач уже поймет, на какой стадии человек, — подытожила Панфилова.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что не сепарировавшиеся от родителей взрослые дети не умеют нести ответственность и испытывают проблемы с общением. По его словам, личность человека окончательно формируется только после отделения от отца и матери.