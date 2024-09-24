Психолог: пожилые люди часто тревожатся из-за будущего

Психолог Елена Новоселова в интервью «Ридусу» прокомментировала результаты исследования РАНХиГС, согласно которым, более половины россиян старше 60 лет испытывают тревогу и депрессию. По ее словам, подобные расстройства зачастую появляются у пожилых людей из-за страха перед будущим.

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«Такие люди уже не в силах что-либо кардинально изменить. Например, поменять работу, если они еще работают, выучиться новой профессии и так далее. Кроме того, финансовая сторона у пожилых россиян достаточно регламентирована пенсией и какими-то государственными пособиями, что тоже вызывает страх и печаль», — пояснила специалист.

Она добавила, что часто пожилые волнуются о своих детях и внуках, чувствуя, что уже не в состоянии им помочь.

По данным вуза, 49% пожилых граждан РФ отмечают у себя признаки тревоги и депрессии в умеренной форме. На тяжелое состояние жалуются 5% респондентов.

В 2024 году ученые из Йельского университета выявили более 100 генов, связанных с предрасположенностью к различным уровням тревоги. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Специалисты также обнаружили, что некоторые гены, ответственные за тревогу, могут быть связаны с другими психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения и биполярное расстройство.