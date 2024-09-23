Пожилые люди чаще идут на необдуманные траты, выяснили ученые

Британские ученые из Бирмингемского и Оксфордского университетов узнали, что пожилые люди более склонны принимать импульсивные финансовые решения по сравнению с молодыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Выводы основаны на изучении поведения двух групп разного возраста: от 18 до 36 лет и от 60 до 80 лет. Участников тщательно отобрали по полу, уровню интеллекта и образования.

Все добровольцы выполнили задание, где им нужно было выбрать один двух вариантов: импульсивный и более обдуманный. В первом люди сразу получали некоторое количество денег, а во втором — большую денежную сумму, но через некоторое время.

Поскольку одно из этих решений будет реализовано как бонусная выплата в конце эксперимента, участники знали, что их выбор имел реальные последствия, мотивируя их раскрыть свои истинные финансовые предпочтения.

Результаты показали, что пожилые люди более восприимчивы к социальному влиянию. Увидев кого-то, кто быстро принимает финансовые решения, они склонны действовать таким же образом.

Напротив, молодые люди оказались устойчивее к внешнему воздействию и склонны придерживаться первоначальных стратегий.

Исследователи также измерили эмоциональные переживания людей. Среди пожилых людей те, кто сообщал о повышенном уровне аффективной эмпатии (т. е. большей способности чувствовать эмоции других), были сильнее подвержены импульсивному поведению.

Ученые отметили, что в эпоху быстрого распространения информации необходимо понимать социальные стимулы, влияющие на финансовое поведение людей.