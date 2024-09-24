Почему мы не задумываясь обижаем людей

Совсем недавно, на похоронах основателя КВН Александра Маслякова, один очень именитый господин сказал со сцены «Планеты КВН»: «Бабки, сидящие у подъезда, а потом тетки в интернете десятилетие за десятилетием обсуждали, что время проходит, а он остается молодым. Он так и остался молодым, просто ушел...».

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Ну что сказать. Масляков, человек, безусловно, выдающийся, проживший долгую и достойную жизнь — за восемьдесят, — «остается молодым». Таким и ушел, молодым. Ага. Так же, как и сам этот именитый: ведь ему уже, извините, седьмой десяток. Понравилось бы, если б про него сказали: дедок? Наверное, покоробило бы.

А тут так запросто: бабки, тетки. Все же, если нет у человека уважения к другим людям, то так вот, в мелочах, это и прорывается. Наверное, неосознанно старается человек отделиться от поколения «теток» и уж тем более «бабок», примкнуть, значит, к юным.

На минуточку, «бабки» и «тетки» — это потребители контента, того, что транслирует голубой ящик. Может, просто неумно так вот настраивать их против себя? Или думает телевизионный начальник, что они настолько глупы, что не считают унизительные определения? Или, может, просто оговорился, был в расстроенных чувствах и ляпнул лишнее? Редакторы поправили: потом, в новостной ленте, в его речи заменили «бабок» на «бабушек», а «теток» на «женщин». Значит, многих задело.

Да господь с ним, с этим «проговорившимся». Просто тенденция такая у наших мужчин. Ехала сегодня в метро с работы и видела уставших женщин с огромными сумками — без большой сумки ни одной! Везут еду семье. И такие вот «мальчики» среднего возраста и старше, у каждого в руках смартфон и в лучшем случае небольшой портфельчик. Едет такой условный «мальчик-колокольчик из города Динь-Динь», годков эдак пятидесяти с хвостиком, и пренебрежительно поглядывает на «теток» и «бабок». Успел, конечно, быстро вбежать в вагон и сесть на свободное место, вот и доволен. Противно.

Есть, конечно, такой момент — ну, в нашем современном языке нет каких-то приличных нейтральных определений. Сударыня там, мадам, госпожа… Что ж, человек умный и тонкий выйдет и из этой ситуации с достоинством. Один мой знакомый, например, всех женщин — разных возрастов — называет «барышни». Да, иронично звучит, особенно когда барышни пенсионного возраста, но ни разу не обидно. В общем, каждый в сложной ситуации выкручивается как умеет.