Почему мужчине стоит присутствовать при родах жены

Присутствие мужчины при родах жены укрепит его связь с ребенком, считает психолог Кристина Мизерная. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что это помогает осознать всю тяжесть процесса появления новой жизни. Кроме того, по ее словам, муж может оказать супруге неоценимую поддержку в такой стрессовой и эмоциональной ситуации.

Присутствие мужа может оказать неоценимую поддержку для женщины в такой стрессовой и эмоциональной ситуации. Муж может помочь успокоить партнершу, облегчить ее страхи и разделить радость вместе с ней. Для многих мужчин важно участвовать в рождении своего ребенка. Это создает сильную связь с новорожденным и помогает осознать всю тяжесть и красоту процесса появления новой жизни, — пояснила Мизерная.

Психолог уточнила, что роды являются совместным переживанием для пары. Присутствие мужа делает момент еще более значимым, укрепляет отношения, считает специалист. Кроме того, поделилась Мизерная, нахождение при родах поможет вовремя получить информацию о состоянии женщины и ребенка, а также даст возможность участвовать при принятии важных решений.

Если муж решил находиться при родах рядом с супругой, то важно обсудить это заранее, предупредила психолог. Так, стоит обговорить все страхи, предпочтения и переживания, посоветовала специалист. Кроме того, по ее словам, в некоторых случаях у мужчины должна быть возможность уйти, если возникнет дискомфорт. Присутствие супруга специалист порекомендовала обсудить с врачами и акушерами, которые смогут дать ценные советы паре.

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