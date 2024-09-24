Почему толковые люди боятся двигаться вперед

В наше время, когда соцсети пестрят рассказами про успешных людей, огромные деньги и признание, довольно неожиданно встречать граждан, которые боятся достигать высоких результатов. Однако такое состояние встречается у каждого пятого работающего человека, и около 70 % хотя бы раз испытывали страх успеха в той или иной мере. Как бороться с этой проблемой, «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

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Страх успеха

В основе страха успеха зачастую лежит низкая самооценка. То есть человек может отказаться от продвижения по службе, предполагая, что не справится с новыми обязанностями. Даже повышение зарплаты и новый просторный кабинет не привлекут человека, потому что страх провала слишком велик. Аналогичные переживания и страх не справиться возникают у перфекционистов. У них самооценка в порядке, но гнетет страх, что их результаты не будут идеальными. Личностные особенности не позволяют им сделать шаг вперед, а тем более принять правила делать по качеству работы необходимое и достаточное.

Страх осуждения

В офисной среде, да и в любом рабочем коллективе, люди могут отказаться от повышения из-за страха осуждения.

«Сегодня ты один из коллектива, а завтра ты окажешься над ними, и эти люди будут тебе завидовать или говорить что-то неприятное. Социальные факторы не позволяют таким людям вырваться из привычной среды», – отметил психолог.

Психологические травмы

По словам Самбурского, довольно редкой причиной отказа от повышения являются закостенелые психологические травмы. Например, если в детстве человек вместо похвалы за победу в заплыве среди школьников получил от родителей выговор за то, что потерял шапочку. Возможно, потеря шапочки и необходимость купить новую для семьи на тот момент являлась проблемой, а может, родители просто в сердцах сказали «растяпа». Но это закрепилось как наказание за успех. Во взрослом возрасте это выливается в страх получить повышение, потому что вместе с ним ты получишь другие претензии за «потерянную шапочку».

Признаки страха успеха

Даже взяв себя в руки и согласившись на повышение или придя на новый большой проект, человек может проявлять признаки страха успеха.

Первым признаком является прокрастинация. Если вы бросаетесь поменять воду в кулере, расписаться за доставку бумаги вместо того, чтобы писать стратегию продвижения бренда, подумайте, чего вы боитесь. Зачем вы оттягиваете время перед тем, как приступить к делу? Видите задачу заведомо провальной или не хотите чтобы после защиты проекта вас утвердили в новой должности?

Вторым признаком является самосаботаж. Человек, у которого есть страх успеха, осознанно или нет, будет создавать препятствия для успешного выполнения поставленных задач. Такой человек хочет завалить проект во время испытательного срока, чтобы вернуться на привычное место и избежать карьерного роста.

Общим признаком людей, которые боятся достигнуть успеха, является избегание ответственности. Такие люди просто забиваются в угол, когда руководитель пробует им предложить взять какое-то более серьезное дело и проявить себя. Здесь страх не справиться с новыми обязанностями и разочаровать руководителя.

Страх успеха ломает не только карьеру, зачастую он портит отношения в паре. Человек начинает бояться не только осуждения коллег, с которыми еще вчера был на равных. Мужчина начинает думать, что его собственная жена будет завидовать его продвижению. Когнитивное искажение приводит к тому, что человек вместо выгод своего нового положения видит потенциальную опасность ухудшения отношений со второй половиной.

Как справиться со страхом успеха

Справиться со страхом успеха можно. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и опытный психолог могут помочь изменить негативные убеждения и убрать страх успеха.

«Самопомощь тоже возможна: прежде всего это регулярное позитивное мышление, аффирмации и медитации. Они снижают стресс, который возникает при мысли о продвижении и успехе», – рекомендует психолог.

Самый известный совет для тех, кто боится успеха, – это ставить себе реалистичные цели. Самбурский предлагает ставить себе реальные цели, и вы почувствуете, насколько более достижимой и совсем не страшной выглядит эта цель.

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