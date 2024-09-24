Селена Гомес поделилась лайфхаком для борьбы с тревожностью

По словам звезды, она практикует этот метод уже не один год. В 2018-м Селена Гомес оказалась в больнице из-за нервного срыва. С того момента она ищет разные способы, которые могут помочь избавиться от стресса. Одним из них она поделилась с поклонниками. Селена назвала его «механизмом заземления».

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Когда я чувствую, что не могу держать себя в руках, то сначала принимаю холодный душ или окунаюсь в ледяную воду, а после сразу же захожу в хорошо отапливаемое помещение, — рассказала Гомес.

По словам певицы, резкий переход от низких температур к высоким помогает ей «протрезветь» и здраво оценить сложившуюся ситуацию. Благодаря такому необычному методу Селена научилась быстро справляться с приступами тревоги и даже паники.

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