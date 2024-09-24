Эксперт рассказал, как спасти себя от эмоционального выгорания

От хобби до психотерапевта: как спасти себя от эмоционального выгорания
Психолог Татьяна Треунова рассказала ИА sovainfo.ru, что эмоциональное выгорание проявляется как на физическом, так и моральном уровне. Человек в таком состоянии ощущает постоянную усталость, не может полноценно реагировать даже на самые важные новости, возможны резкие перепады настроения или всплески агрессии. На физическом уровне это проявляется снижением иммунитета, болями в спине, проблемами со сном и заболеваниями ЖКТ.
Психолог пояснила:
Самый распространенный и явный признак выгорания - подавление эмоций. На громких и радостных праздниках, при получении отрицательных новостей у таких людей не будет сильных эмоций. Со стороны может показаться, что человек совершенно отстранен от жизни.
По словам специалиста, чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются представители профессий, связанных с общением и помощью людям. Им запрещено выражать яркие эмоции. "Выгореть" могут также те, кто трудится на нелюбимой работе:
Выгорание может наступить и в том случае, если работа любимая, но в коллективе напряженная обстановка. Из-за этого человек испытывает ежедневный стресс и постепенно сгорает эмоционально.
По словам Татьяны Треуновой, эмоциональное выгорание имеет несколько стадий. Поэтому важно его заметить на начальном этапе и начать лечение. Так как в дальнейшем это скорее всего перерастет в хронический стресс и придется проводить долгую и глубинную работу с психотерапевтом.
Если выгорание только наступило, то справиться с ним достаточно просто. Для этого необходимо внести в свою жизнь изменения: пересмотреть распорядок дня, заняться спортом и снизить нагрузку на работе. Возможно, поможет отпуск.
Если же выгорание прочно обосновалось в организме, по словам психолога, человеку необходимо заняться своими эмоциями. Можно найти хобби, которое принесет позитивное мышление, удовлетворить своего внутреннего ребенка и повеселиться, купив себе то, о чем мечтали в детстве.
Татьяна Треунова подчеркнула:
На поздних стадиях эмоционального выгорания необходимо как можно быстрее обратиться к психотерапевту. Не стоит этого бояться, специалист может "подлечить" душу и вытащить человека из этого угнетенного состояния. Порой бывает, что вместе с выгоранием присутствуют другие психологические проблемы и они "добивают" состояние. Поэтому избавляться от них тоже необходимо.