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Психотерапевт Наумова назвала главные плюсы игрушек-антистресс

Цвет игрушки-антистресс и приятные тактильные ощущения от ее использования помогают снять мышечное напряжение и отвлечься от негатива. Об этом Москве 24 рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Психотерапевт назвала главные плюсы игрушек-антистресс
© globallookpress.com

По ее словам, такая игрушка действительно поможет справиться со стрессом, например, перед экзаменом или во время сложной жизненной ситуации. Обычно подобные предметы оформлены в приятные тона: зеленый успокаивает, желтый – воодушевляет, а оранжевый придает энергии, сил и уверенности, указала эксперт.

"Внешний вид этой игрушки привлекателен, ее интересно взять в руки, дотронуться. Например, если у нее выпучиваются глазки при нажатии, человек может улыбнуться. А приятное тактильное ощущение зачастую позволяет снять мышечное напряжение и немного отвлечься от негативных мыслей", – пояснила Наумова.

Кроме того, иногда на игрушку можно выплеснуть весь накопившийся негатив, сжав или смяв ее. Даже если она сломается – ничего страшного, ведь это избавляет от напряжения, пояснила Наумова.

Ранее россиянам рассказали, что справиться с паническими атаками поможет терапия биологической обратной связи. Благодаря этой методике удается контролировать внутреннее напряжение и снижать уровень тревоги.

Психология
Наталья Наумова