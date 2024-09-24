Психолог поделилась, как сохранить гармонию в долгих отношениях

Существует целый набор советов о том, что нужно делать и как себя вести, чтобы сохранять отношения, особенно в долговременной перспективе. Довольно часто эти советы про внешность, сохранение интереса между партнерами, определенные стили общения. Есть несколько аспектов в отношениях, которые не заметны в моменте, но в длительном отрезке времени оказывают значительное влияние на ваше восприятие друг друга. Психолог Маргарита Алексеева рассказала, на что нужно обратить внимание.

«Если бы не ты, то я бы…»

Сожаление о прошлом вгоняет вашу пару в уныние. У всех есть ключевые выборы в жизни, которые повлияли на судьбу. Кто не стремится сохранить долгосрочные отношения, тот предъявляет партнеру претензии:

если бы не ты, то я бы построила карьеру;

окончила университет;

больше путешествовала.

И еще масса поводов посмотреть во все сценарии.

«Парадокс в том, что вы прошлое не исправите, а партнеру делаете неприятный укол. Все от этого получают порцию негатива и никуда не продвигаются. Вообще, это типичная манипуляция чувством вины. И налицо пример человека, который не выдерживает свои решения», — отмечает психолог.

Иногда выбор подталкивает к разрыву пары. Правила взрослой жизни так устроены, что иногда нам приходится идти на компромисс. Внутри личности происходит дилемма из важных и не сочетаемых вещей. Психолог отмечает, что все это из-за страха сделать неправильный выбор и получается, проще оставить все как есть. Если не прорабатывать это со специалистом, внутри созреет сожаление об упущенных возможностях. Оно будет тяготить вас, и вы будете выплескивать негатив на партнера.

Понять и простить

После ссоры или какой-то ошибки партнера вы помирились и пришли к тому, что все хорошо. Да, ситуации бывают спорные и кто-то бы на вашем месте не потерпел такого и стал инициатором расставания. Единого мнения никогда не будет. Да и угождать всем не выйдет. Если вы действительно пришли к примирению, то это гармония в отношениях.

Есть другой вариант — простить на словах однажды и потом припоминать в ссоре о своем великодушии.

«Используются манипуляции, чтобы получать желаемое и пробуждать чувство вины. Это не похоже на гармоничные отношения. Такое поведение со временем утомляет и хочется меньше эмоционального контакта. Неудивительно, что союз разваливается. Сложно находиться рядом с человеком с нестабильной психикой», — акцентирует психолог.

Умение адаптироваться под изменения

Важный и известный навык — принимать жизнь со всеми ее шероховатостями. Психолог говорит, что мы меняем контекст жизни, и внутри нас происходят метаморфозы.

«Невозможно зафиксировать эйфорию от первой встречи и пронести ее через годы отношений. Потому что кроме внешних факторов меняется еще и наша психика. В паре формируется единая настройка друг на друга», — говорит эксперт.

Гармоничные отношения — поиск баланса между ролью, где вы часть пары и где вы отдельная личность. Это важно помнить, чтобы не попасть в созависимость от партнера и не уходить в полную автономию. Иначе пропадает теплота, доверие в отношениях. Не хочется находиться с таким человеком вместе, если вы не разделяете общие дела. Зачем тогда вы друг другу нужны? Именно этот поиск баланса помогает находиться в гармоничных отношениях долго и с комфортом.