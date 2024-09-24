Четыре вида улиток: как развивают гастротуризм в Красноярском районе

Наталья Сом из Красноярского района несколько лет выращивает улиток: на ферме насчитывается четыре вида - домашние гигантские ахатины, декоративная и условно съедобная дикая крымская улитка и два вида бройлерных моллюсков. Свое занятие по душе довела до агротуристического проекта. В Красноярский район теперь приезжают экскурсии, чтобы узнать о жизни брюхоногих. На ферме можно даже продегустировать настоящий деликатес из раковины. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Губерния" (12+).