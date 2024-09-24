Психолог ответил, для какого поколения секс имеет меньшее значение

Между поколениями миллениалов и зумеров намного больше различий, чем может показаться на первый взгляд. Одна из основных особенностей — взгляды на секс. Психолог-сексолог Артемий Глушацкий рассказал нам, насколько активны в интимной жизни представители разных десятилетий.

Молодость не означает постоянную сексуальную активность

Для бумеров (1945—1965 гг.) секс напрямую связан с возрастом. Согласно опросам, проведенным американскими психологами, люди старшего поколения уверены, что молодежь намного активнее в сексуальном плане, чем те же бумеры в юности. Однако наш эксперт поясняет, что представления старшего поколения очень далеки от реальности.

Артемий: «Больше половины людей из поколения Z признаются, что о сексе с партнером в принципе не думают. Каждый назвал какое-то хобби или учебу, в общем, что-то, на чем сконцентрировано все внимание человека. На секс просто не остается ни сил, ни времени».

И действительно, современный мир предлагает новой молодежи столько возможностей, о которых не могли мечтать не то, что бумеры, но и миллениалы (1981—1996 гг.). К слову, последние живут половой жизнью наравне с бумерами в их же возрасте.

Зумеры стремятся к моногамии

Что интересно, молодые люди поколения Z (1997—2012 гг.) предпочитают стабильные отношения с одним партнером, вопреки мнению о беспорядочных половых связах молодых людей в возрасте до 25 лет. Зумеры менее склонны к сексуальным экспериментам, что также удивило психологов.

Артемий: «Зумерам просто не подходит формат полиамории, которой придерживались предыдущие молодые поколения, хотя этот формат отношений осуждался всегда, тем не менее, количество измен среди молодежи прошлых лет намного больше, чем мы наблюдаем сейчас».

Самые одинокие

Несмотря на свободу выбора и стремление создать прочные отношения с одним партнером, психологи заявляют, что среди зумеров больше всего одиночек. Молодые люди все чаще стремятся найти не просто партнера для интима, но и человека, который был бы близок по духу вне постели, из-за чего поиск может затягиваться на долгие годы. Как говорит наш эксперт, переживать из-за отсутствия партнера не стоит, но лишь в том случае, если человек сам не испытывает страданий по этому поводу.