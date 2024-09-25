Порно-актриса рассказала о требующих унижений поклонниках

Модель OnlyFans Хейли Дэвис, которую прозвали «самой трудолюбивой женщиной в порно», поразило количество мужчин, мечтающих об унижениях. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

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В прошлом 25-летняя Дэвис делала карьеру в ИТ, однако эта работа не приносила ей радости. По примеру подруги она завела аккаунт на OnlyFans. Вскоре к ней стали обращаться мужчины и требовать, чтобы она оскорбительно высказалась об их половых органах. Первая подобная просьба стала для нее сюрпризом. По ее словам, она была уверена, что это уникальный случай, и ничего подобного ей больше не встретится.

Однако таких просьб становилось все больше. Дэвис отметила, что мужчины с маленькими пенисами получают огромное удовольствие, когда она называет их жалкими и никчемными.

«Чем больше я этим занимаюсь, тем больше разбираюсь во всех этих фетишах. За ними кроется много психологии. Я понятия не имела, насколько это распространено», — удивилась девушка.

Она также рассказала, что некоторые мужчины требуют совсем уж странных унижений. Например, один клиент хотел нарядиться в женской платье и надеть стринги с надписью: «Раб Хейли». А другой и вовсе потребовал, чтоб она прищемила ему половой орган дверью.

«Вот этого я сделать уже не смогла. Так можно серьезно покалечить кого-то. Очень некомфортно, когда просят о подобном», — заявила Дэвис.

При этом она отметила, что теперь у нее есть целая армия поклонников, которые смотрят на нее снизу вверх и боготворят.