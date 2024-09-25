Как стать самодостаточным человеком

Важные показатели — это удовлетворённость собой и спокойное отношение к критике.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Уметь быть сопричастным, то есть быть частью команды или сообщества, — это качество зрелой и самодостаточной личности. Давайте я перечислю все качества, которые я бы выделила. Чтобы почувствовать, самодостаточный человек или нет, первое — это удовлетворённость собой. То есть та самая стабильная самооценка, к которой все стремятся. Это когда качельки от минуса к плюсу не являются критическими. То есть нет такого, что ты то божество, то полное ничтожество. Утром я богиня, а после обеда уже на себя смотреть не могу. Второе — человек не нуждается в положительной оценке со стороны, он спокойно переносит критику. Он о негативную оценку не травмируется. Он допускает, что кто-то может его не любить. Он разрешает другим людям не любить то, что он делает. Самодостаточный человек никогда не идёт в слияние по отношению с партнёром и другими людьми. То есть он никогда не сливается своими интересами, убеждениями, ценностями до конца. Самостоятельность — когда человек может сам себя содержать, для себя выбирать и себя обслуживать. Уметь быть сопричастным, комфортно быть частью какой-то системы и быстро адаптироваться к новому. То есть адаптационные механизмы должны быть достаточно высокими».

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