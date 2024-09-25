Названа неожиданная черта характера, часто свойственная преступникам

Ученые из Университета Бабеша-Бойяи в Румынии установили, что лицам, впервые совершившим преступление, свойственна такая черта характера, как открытость. Рецидивисты, в свою очередь, чаще демонстрируют невротизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 578 человек. Из них 282 представляли контрольную группу, а другие 296 были заключенными двух румынских тюрем строгого режима. Группа заключенных была дополнительно разделена на две подгруппы — впервые совершившие преступление (129 человек) и рецидивисты (167 человек).

На первом этапе двое исследователей наблюдали за заключенными в тюрьме, чтобы получить репрезентативную картину их личностных черт. После этого все испытуемые прошли психологический тест под названием «Большая пятерка личностных качеств». Он отражает, в какой мере человеку свойственны экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Результаты показали, что лица, впервые совершившие преступление, чаще демонстрировали открытость. Это (на первый взгляд) положительное качество личности, которое подразумевает способность делиться информацией и опытом, охотно выражать свою точку зрения и расширять круг знакомств. Невротизм — склонность плохо реагировать на стресс, приводящая к тревоге, гневу и печали, был неизменно связан как с первыми преступлениями, так и с повторными.