Несколько фраз, которые выдадут инфантильного мужчину

Ребенок в теле взрослого мужчины — вполне реальный персонаж, который может попасться и на вашем пути. О том, по каким фразам распознать инфантильного мужчину, нам рассказала психолог Александра Петрова.

«Я еще не уверен в своих чувствах»

Как правило, инфантилу крайне сложно прямо заявить о своих чувствах. Такой мужчина в принципе не привык брать на себя ответственность, а признаться в серьезности своих намерений — огромная ответственность для такого человека.

Психолог: «Дальше влюбленности инфантильный мужчина не рассматривает варианты коммуникации с женщиной, для него любовь — что-то опасно и на „взрослом“ языке».

«Дети все испортят»

И снова об ответственности. Мужчина, который не созрел для отношений эмоционально, в страшном сне не может представить, что между ним и его женщиной возникнет кто-то третий, причем тот, о ком нужно заботиться. Даже если ребенок в такой паре появляется, мужчина сделает все, чтобы ограничить свой контакт с ним, воспитанием и уходом будет заниматься партнерша. Наш эксперт уверена, что женщине необходимо несколько раз подумать, прежде чем создавать семью с эмоционально неустойчивым партнером.

«Принимай меня таким, какой я есть»

Да, мы знаем, что взрослые люди не меняются и пытаться изменить партнера — дело неблагодарное. Однако в любых отношениях есть моменты, которые требуют компромиссов и гибкости от каждого из участников. От инфантильного мужчины вы никогда не дождетесь каких-то перемен, более того, он постоянно будет вам напоминать, что проблема исключительно в вас и перемены нужны вам, а не ему.

«Ой, сделай сама»

Фраза, которую инфантилы просто обожают.

Психолог: «Такой мужчина большую часть жизни полагается на решения других, как правило, до жены или постоянной женщины решения за него принимала мать, он просто не привык, что от него требуется участие».

К слову, такой мужчина старается выбирать волевых женщин, которые смогут его «вести». Но подумайте, насколько вам необходим в жизни такой взрослый ребенок?