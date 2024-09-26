Психолог предупредил, как магнитные бури могут влиять на настроение

Геомагнитные бури вызывают у людей приступы агрессии или апатию, поэтому метеозависимым лучше заранее готовиться к этим явлениям и принимать лекарство. В такие периоды важно уделять своему самочувствию особое внимание, подчеркнула семейный психолог и психотерапевт Любовь Калиновская в беседе с 360.ru.

© Газета.Ru

Магнитные бури провоцируют головные боли и повышают давление, от этих недугов лучше заранее выпить таблетки, считает Калиновская. Она также подчеркнула, что у людей в это время ухудшается общее состояние, повышается тревожность, агрессивность, может наблюдаться упадок сил.

«Директора фирм и предприятий тоже должны об этом знать, что во время магнитных бурь персонал может стать немного вялым и усталым», — заявила психолог.

Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.