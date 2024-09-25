Как перестать откладывать дела на потом

Прокрастинация – это тенденция откладывать важные дела «на потом», приводящая к жизненным трудностям, чувству вины, стыда и другим негативным психологическим эффектам. Бороться с ней помогает метод «холодной лягушки», который заключается в том, чтобы делать сразу самые неприятные и нудные задачи. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудник психологической службы Президентской академии, психолог Ольга Загер.

«Метод "холодной лягушки" – один из хороших способов бороться с прокрастинацией. Он так называется из-за сказки, в котором лягушка взбила масло из сливок. Метод заключется в том, что человеку нужно самое неприятное, нудное и вызывающее максимальное сопротивление делать сразу. Если выбрать этот способ, то настроение на остаток дня будет лучше. К этому методу можно подключить эмоции – в момент выполнения в первые 5 минут дать себе пострадать и позлиться от души по поводу тяжести задачи, а затем приступить спокойно к ее выполнению», – рассказала психолог.

Также помогает составление списков дел по приоритетам от самого важного к наименее важному, но полезному. Психолог также советует ставить галочки рядом с выполненными делами и придумывать вознаграждение для себя.

«Использование техники "помидора" тоже помогает. Она получила такое название в честь кухонного таймера в форме помидора, который использовал её создатель, Франческо Чирилло. В этом случае следует тратить 25 минут на работу и 5 минут на отдых. Это поможет сохранить баланс отдыха и труда, и мозг не будет перенапрягаться. Если совсем трудно начать выполнять важное дело, то поможет "правило 15 минут". В этом методе нужно договориться с собой, что на задачу будет выделено минимум 15 минут в день. Это поможет снизить ожидания от себя и тревогу», – заключила Загер.

Если с проблемой прокрастинации не удается справиться самостоятельно, то можно обратиться за помощью к психологу. Источником этой проблемы могут быть психологические проблемы, например, страх неудачи, нездоровый перфекционизм и боязнь успеха.