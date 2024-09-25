Как бороться с прокрастинацией и откладыванием дел на потом

Эффективно бороться с прокрастинацией поможет метод «холодной лягушки», который предусматривает, что все неприятные задачи стоит делать сразу. Об этом рассказала сотрудник психологической службы Президентской академии, психолог Ольга Загер.

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«Если выбрать этот способ, то настроение на остаток дня будет лучше. К этому методу можно подключить эмоции — в момент выполнения в первые 5 минут дать себе пострадать и позлиться от души по поводу тяжести задачи, а затем приступить спокойно к ее выполнению», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, важно также выполнять задачи по степени приоритетности, начиная с самых важных. Однако в некоторых случаях самостоятельно справиться с откладыванием дел на потом сложно из-за страха неудачи, нездорового перфекционизма или боязни успеха. Таким людям, как добавила Загер, необходима помочь психолога.

Ранее сообщалось, что две трети россиян позволяют себе лениться на работе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. При этом женщины усилием воли заставляют себя трудиться дальше, тогда как мужчины чаще отвлекаются и делают перерывы. Как сообщила «Радиоточке НСН» психолог Екатерина Каталина, зачастую лень на работе сигнализирует о серьезных проблемах, включая выгорание и эндокринные заболевания.