Sex wellness: новый тренд, меняющий отношение к сексуальному здоровью

Без качественной сексуальной жизни невозможно представить здоровые отношения. В последние годы все большую популярность получает направление sex wellness. Что это такое и как это явление влияет на наше сексуальное здоровье, нам рассказали Рада Ковальцова, врач-психиатр, к. м. н., сексолог и Лариса Григорьевская, акушер-гинеколог.

Что такое sex wellness

Сегодня в инфополе укоренилось мнение, что sex wellness — это история про гаджеты, игрушки и препараты, стимулирующие страсть и привносящие разнообразие в сексуальные ощущения. То есть речь идет, прежде всего, о внешних факторах. Как поясняют наши эксперты, понятие sex wellness — гораздо глубже и сложнее. Новое направление заботится о сексуальном благополучии человека в целом и, основываясь на биопсихосоциальной концепции, включает в себя три аспекта: биологическое, ментальное и социальное здоровье. Проще говоря, sex wellness — это не только про удовольствие и функции отдельно взятых органов, но в первую очередь про устранение сексуальной дисгармонии в парах, решение проблем с либидо и оргазмами, укрепление иммунитета, снижение стресса и улучшение качества сна.

Борьба с табу: о развитии sex wellness в России

Удивительно, но факт: тема секса в современном мире является наиболее табуированной, хотя сексуальная активность зародилась еще задолго до формирования речи и понятийного аппарата у человека. Sex wellness во многих странах, в России в том числе, находится в зачаточном уровне. Поэтому зачастую и ограничивается ассортиментом магазинов для укрепления семьи, фармакологическими препаратами для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, и их лечения, медицинскими услугами по консультированию, диагностике и терапии всего, что связано с интимной сферой человека. Перспективным направлением, по мнению экспертов, можно считать развитие sexual- wellness-туризма: в некоторых странах уже пользуются популярностью ретриты для восстановления гармонии в семье.

Как sex wellness помогает восстановить либидо

Рада: «Восстановление либидо — одна из основных задач индустрии sex wellness. Однако важно понимать, что причин снижения сексуальной функции — огромное количество, и чаще всего срабатывает комбинация факторов».

Как пример, эксперт приводит следующее — уровень влечения может снизиться на фоне ухудшения отношений и стресса на работе. В таком случае помогут семейные психологи, специалисты по сексологии и психотерапевты. При депрессии, в том числе послеродовой, помогут фармакологические препараты, назначенные психиатром, а также коррекция образа жизни.

Лариса: «Вопросы сексуальной дисфункции, как правило, решает команда врачей, состоящая из уролога, гинеколога, эндокринолога и специалиста в области ментального здоровья».

При возникновении проблем в первую очередь стоит понять их причины и далее делегировать решение квалифицированным специалистам из области sex wellness.

Sex wellness в домашних условиях

Существует ряд техник, направленных на гармонизацию отношений с собственным телом и своей сексуальностью — от банального изучения анатомии, физиологии и психологии до специальных практик, таких как воздержание, ретриты, аскезы, mindfulness, чувственное фокусирование.

Начать можно с составления карты собственных эрогенных зон, а затем перейти к парным практикам — играм, направленным на более глубокое познание партнера, его привычек, пристрастий, предпочтений.

Наши эксперты рекомендуют эффективные техники чувственного фокусирования, когда партнеры поочередно стимулируют собственную эротичность с помощью отдельных факторов:

слуховых — при эротическом разговоре, обмене сексуальными звуками, возгласами, междометиями в процессе сексуального контакта;

зрительных — при наблюдении неких эротических сцен и действий;

обонятельных — за счет реакции на возбуждающие запахи (тела, гениталий, духов, цветов и т. д.);

тактильных — при прикосновениях к телу.

Про ложный sex wellness: чего и кого стоит опасаться

На фоне растущей популярности направления sex wellness на рынке появляется огромное количество псевдоэкспертов, якобы помогающих женщинам и мужчинам развивать сексуальность и овладевать новыми техниками. Однако большинство этих людей не имеют никакого отношения к медицине, не знают на достаточном уровне анатомию, физиологию и психологию человека. Лжесексологи и всевозможные сквиртологи рекомендуют сомнительные препараты, гаджеты и методики. Поэтому к вопросу подбора специалистов стоит относиться ответственно и постоянно повышать собственные знания в этой сфере.