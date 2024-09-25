О чем чаще всего жалеют люди перед смертью

Умирающие люди чаще всего жалеют, что не проводили достаточно времени с любимыми людьми и слишком много работали, рассказала CNBC врач Шошана Унгерлейдер. Специалист работала с неизлечимо больными пациентами, которые делились с ней своими переживаниями.

По словам врача Унгерлейдер, приближение к концу жизни заставляет людей задуматься о том, что важно быть здесь и сейчас. Ее пациенты перед смертью отмечали, что слишком были сосредоточены на будущем, а не на настоящем, позволяли страху управлять решениями. Кто-то жалел, что не мог быть смелее в определенных моментах, а другие — упускали жизнь из-за работы.

Специалист посоветовала напоминать себе, что время ограничено и непредсказуемо. Также следует задавать себе важные вопросы, например, что важнее всего в жизни или что приносит радость. Молодых людей Унгерлейдер призвала следить за здоровьем, соблюдать сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом.

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