Названы главные шаги для воплощения заветной мечты

Психолог Игонина назвала главные шаги для воплощения заветной мечты
25 сентября во всем мире отмечается День мечты. Каждый способен дать себе толчок для достижения заветных желаний, однако иногда люди сами становятся преградой на пути к свершениям.
Откуда берется страх воплощать мечты и что приводит к их успешному осуществлению – в нашем материале.
Два пути
Мечта – это представляемый образ желаемой действительности: хоть кофе в обеденный перерыв, хоть месяц на Мальдивах зимой. При этом, по словам специалиста Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения Екатерины Игониной, одни могут похвастаться регулярно сбывающимися желаниями, а другие годами лишь описывают, какой чудесный сад у них когда-нибудь появится или что со временем они обязательно научатся танцевать.
"Сначала человек должен понять, что желаемое ему действительно нужно. Затем у мечты есть два пути: либо превратиться в цель, либо так и остаться привлекательной фантазией. Во втором случае дождаться того, что воображаемое станет реальностью, вряд ли возможно", – отметила она.
Игонина также подчеркнула, что, помимо собственного желания и осознанного намерения, осуществление мечты нуждается в конкретных действиях.
"Сразу вспоминается анекдот про мужчину, молившего высшие силы дать ему выиграть джекпот, но так и не купившего лотерейный билет", – добавила она.
Шаги навстречу
На пути к воплощению даже заветных целей можно столкнуться с разными страхами и опасениями: потерпеть неудачу, разочароваться в полученном результате, получить осуждение со стороны близких или обнаружить нехватку у себя каких-то важных умений.
Чтобы преодолеть эти страхи, нужно изначально понять, чего именно человек боится и почему, ведь обычно страхи исчезают после тщательного и глубокого исследования их природы, отметила эксперт.
"Очень много значит и наше отношение к мечте, и те ожидания, которыми мы наделяем ее достижение. Например, отсутствие внушительных гонораров сразу после окончания университета – вовсе не "потраченные впустую" пять лет", – добавила Игонина.
Кроме того, разочарование нередко ощущается, когда у того, к чему так усердно стремишься, отсутствует столь долгожданный эффект.
"Означает ли это, что мы напрасно старались? Вовсе нет. Нужно вспомнить подробности самого пути к мечте. Сколько ощущений он подарил? Как сильна была уверенность в своих силах и победе? Чему получилось научиться за все это время? Из каких ситуаций человек находил выходы и насколько мудрее стал?" – сказала психолог.
Специалист также предупредила об опасности "присвоенной" мечты – когда человек, кажется, грезит о том, что принято в обществе, либо родители хотят, чтобы ребенок стал врачом и продолжил династию, либо жена видит супруга менеджером высшего звена и так далее. В подобных ситуациях осуществленное желание редко приносит удовольствие, ведь самому человеку мечталось совсем о другом.
Прежде чем решить потратить все силы и возможности на осуществление мечты, стоит задуматься, точно ли этого хочется и почему? Что важнее – сам процесс достижения успеха или результат? Как изменится сам человек и его жизнь, если все получится? Кому и что он докажет? Что будет самым ужасным в случае полного фиаско?
По словам Игониной, четкие ответы на эти вопросы помогут убедиться в истинности намерений либо в том, что по-настоящему хочется совсем другого.
Эксперт напомнила, что именно мечты – движущая сила в жизни, а процесс их достижения для большинства является ее смыслом.