Психолог рассказал о пользе комиксов для взрослых людей

Чтение комиксов полезно для взрослых возможностью на время вернуться в детство, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, в такой литературе сюжет произведения лучше иллюстрирован.

Популярность комиксов среди взрослых объясняется тем, что комиксы вызывают у взрослых ассоциации с детским возрастом. Все мы в детстве листали книжки с картинками, а если картинок не было, то это скучная книжка. Просмотр комиксов погружает нас в детские воспоминания и позволяет расслабиться. Комиксы дают значительное количество деталей в рисунках, которые являются ключевым элементом, а текст носит лишь вспомогательный характер, — заявил Кононов.

Эксперт добавил, что просмотр комиксов развивает зрительное внимание, так как картинки запоминаются лучше слов. Как пояснил психолог, именно поэтому в азбуке рядом с буквой А нарисован арбуз или аист.

И при фразе «Мама мыла раму» нам приходит картинка из букваря. Кроме этого, комиксы — это в определенном смысле бумажная версия фильма или театральной постановки, которая дает свободу читателю и включает в работу его воображение для дополнения предложенных образов. Также работает и мышление для проведения анализа и синтеза информации, — подытожил Кононов.

Общественная палата России ранее презентовала черновой вариант списка фильмов, которые рекомендовали в Минпросвещения для семейного просмотра. В перечень попала 191 картина, в том числе «Тимур и его команда», «Приключения Буратино», «Броненосец „Потемкин“», «Война и мир», «Белорусский вокзал».