Психолог озвучила признаки осенней депрессии

Что провоцирует осеннюю депрессию и как справиться с этим состоянием? Своим мнением по этому поводу поделилась психолог Екатерина Тур в беседе с радио Sputnik.

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«Осенняя депрессия связана с нашими циклами жизни и восприятием года. Первое сентября – это начало учебы, и с ранних лет у ребенка формируются негативные установки по поводу школы, ответственности и обязанностей. Эти установки накапливаются: сначала школа, потом институт, далее работа. Во многих городах России осень – это время, когда меняется погода, появляется грязь, дождь, отсутствует солнце, а это – нарушение выработки витамина D, отсюда плохой сон», – рассказала эксперт.

По словам Екатерины Тур, если наблюдается постоянная усталость, негативные мысли, апатия, безразличие ко всему происходящему, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Сначала можно пойти к психологу. Также помочь может и психотерапевт.