Как игрушки-антистресс помогают при стрессе

Игрушки-антистресс являются отличным средством, чтобы преодолеть эмоциональное напряжение. Об этом заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Внешний вид этой игрушки привлекателен, ее интересно взять в руки, дотронуться. Например, если у нее выпучиваются глазки при нажатии, человек может улыбнуться. А приятное тактильное ощущение зачастую позволяет снять мышечное напряжение и немного отвлечься от негативных мыслей», — цитирует специалиста «М24», сообщает Радио «Комсомольская правда».

По ее мнению, на игрушку можно выплеснуть весь накопившийся негатив, сжав или смяв ее.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американские учёные в ходе специального исследования выяснили, что занятие сексом продлевает жизнь женщинам.