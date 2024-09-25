Почему люди начинают вести себя агрессивно за рулем

Такое перевоплощение вовсе не редкость, рассказала психолог Светлана Соколова. Дело в том, что человек использует машину как способ для выплескивания сдерживаемой ярости.

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- Другие социальные роли - сотрудника, мамы, жены, подруги, друга - не предполагают для человека возможности выплеска имеющейся агрессии. В его картине мира на месте водителя можно выплеснуть ее. Некоторые люди специально включают громкую музыку, поют или кричат, чтобы слить негативные эмоции и напряжение в безопасном пространстве, особенно если рядом никого нет, - объясняет специалист.

Кроме того, часть водителей проникается мощностью двигателя или скоростью, получая от этого заряд энергии и уверенности.

- Он чувствует свою значимость на дороге, а в жизни - нет. И тогда появляется потребность быть важным и сильным на дороге, - отмечает Светлана Соколова.

Если такое происходит постоянно, это может быть тревожным сигналом, пишет Тульская служба новостей. Если в жизни нет метода выхода агрессии, она может внезапно бесконтрольно выплеснуться.

Пассажиру, оказавшемуся в машине с агрессивным человеком, нужно быть терпимым и дождаться окончания поездки, а после сообщить о своих ощущениях и страхах, если речь идет о близком знакомом.

Если же автолюбителю на дороге попался агрессивный водитель, психолог советует не выходить из машины и дождаться, когда человек выплеснет свои эмоции.

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