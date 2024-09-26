В Госдуме рассказали, каких мужчин нужно выбирать женщинам

На таких мужчин можно положиться.

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Если он защищает страну, значит, не позволит обидеть родных.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Совершенно очевидно, что это феномен настоящего мужчины. Именно таким должен быть мужчина, который рядом, который отец твоих детей. По крайней мере, это тот человек, на которого можно положиться — человек, который защищает страну. Значит, он защитит семью, значит, это то самое твёрдое плечо, которое важно каждой женщине».

Парламентарий подчеркнула, что вернувшимся из зоны боевых действий мужчинам необходимо оказывать психологическую помощь. Женщине следует это учитывать, отметила Буцкая.

«Те мужчины, которые сейчас возвращаются с СВО, надо понимать, что это люди, которые попадали в критические ситуации, переживали то, что тяжело пережить. И прошли через это, с честью прошли — многие возвращаются с орденами. Но именно для них сейчас работают службы специальных психологов, причём психологов кризисных, которые умеют помочь пережить страшное и дальше жить уже в том мире, в котором живёт его семья. Вот это очень важно сказать, в том числе и семье. Здоровье мужчины в женских руках, — так говорит Олег Иванович Аполихин.

И добавляет:

«Здоровье мужчины в женских руках, а счастье женщины — в мужских. Здесь очень важно, чтобы эта взаимосвязь работала».

В октябре 2022 года Татьяна Москалькова призвала ускорить регистрацию браков с мобилизованными. Уполномоченный по правам человека заявила, что военная служба «не должна быть помехой на пути к заключению семейного союза».