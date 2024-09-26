Психолог объяснил, как избавиться от стресса

Об эффективности позитивного настроя рассказала медицинский психолог городской клинической больницы № 1 Людмила Гладунцова.

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Специалист заявила, что для здоровья сердца необходимо вести здоровый образ жизни. Делать это не так уж сложно, достаточно просто отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, ежедневно прогуливаться в парке и ставить на паузу негативные эмоции и стресс, получая больше приятных впечатлений.

Также стоит пересмотреть свой привычный график. Возможно, вы просыпаетесь утром сразу недовольным и проводите рабочий день в состоянии стресса из-за нарушенного режима труда и отдыха, а также недосыпа. Очень важно уделять время и внимание качественному сну, ведь именно во время него организм полностью восстанавливается и отдыхает, чтобы отдавать энергию и силы во время бодрствования.

Кроме того, необходимо выбрать для себя способ «перезагрузки», исходя из увлечений и физического состояния. Это может быть плавание в бассейне, езда на велосипеде, медитация, занятия йогой. Такое времяпровождение стимулирует выработку гормонов счастья.

Специалист упомянула и о пользе объятий, которые обеспечивают выброс такого важного гормона, как окситоцин. Чтобы он всегда был в норме, обнимайтесь с близкими, встречайтесь с друзьями, ведите душевные беседы, целуйте любимых людей, заведите питомца, чтобы отдавать любовь ему.

Помимо этого, на физиологические, психологические, социальные и духовные аспекты жизни человека влияет смех. Во время него кровь и ткани активно насыщаются кислородом, стимулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, уходит нервное напряжение. Смех снижает давление и укрепляет иммунитет.

Положительно влияют на весь организм также любовь и забота близких. Чтобы сердце не сбивалось с ритма, необходимо быть добрее и терпимее. Ученые давно доказали, что злоба, гнев и ярость могут быть смертельно опасными для людей, страдающих от сердечных заболеваний.