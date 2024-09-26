Психолог назвал пять ситуаций, которые испортят первое свидание

Первое свидание – волнительный процесс, куда каждый из партнеров приносит свои надежды и ожидания, а также страхи и привычные паттерны поведения. Порой люди не совпадают друг с другом так сильно, что встреча заканчивается конфликтом и возмущенными рассказами друзьям. Семейный психолог Анна Девятка привела пять ярких признаков того, что второго свидания не будет.

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"Дай в долг"

"Само свидание было прекрасным – мы пили кофе на террасе ресторана, гуляли по парку, много смеялись и разговаривали. Пора было расходиться по домам, и вот на прощание молодой человек говорит, что у него сломался телефон, и предлагает зайти в торговый центр, купить новый. Только денег у него нет, и было бы здорово оформить кредит на меня, а он будет выплачивать", – вспоминает 26-летняя Яна.

Момент просьбы подобран не спроста – девушка максимально расслаблена, прониклась доверием к партнеру и надеется на новую встречу. Парень видит, что понравился, "рыбка съела наживку", и начинает использовать технику искусственного дефицита возможностей. Смысл ее в том, чтобы сначала дать что-то приятное человеку, убедиться, что ему нравится и он хочет еще, а потом внести манипулятивную угрозу: "если не дашь денег, то больше ничего не получишь".

У Яны не было желания брать кредит практически незнакомому человеку, да и в целом эта просьба подействовала на нее как ведро холодной воды. Вся романтика исчезла как дым, зато она ощутила чувство опасности. Молодой человек заметил Янину перемену настроения и начал отматывать ситуацию назад: "Ха-ха, я же пошутил! Тебе показалось, что я серьезно? Ха-ха". Было поздно, Яна поехала домой, испытывая чувство растерянности: что это было? Шутника она на всякий случай заблокировала.

В данном случае это техника безопасности. Доверие к потенциальному кавалеру рухнуло, привычный паттерн поведения "проверить границы девушки на прочность и затем сказать: "это не я, и не было ничего" парень продемонстрировал. Дальнейшее общение будет проходить по такому же принципу, а в Янины интересы такое не входило, поэтому она порасстраивается, попереживает, а затем продолжит поиск "того самого" дальше.

Оскорбления

Сергею – 47, от него недавно ушла жена, и он пытается построить счастье заново. К сожалению, его единственное хобби – это просмотр развлекательных шоу и скроллинг новостной ленты. Изюминка на торте – обсуждение недостатков других людей. Он уверенно рассуждает о том, какие все вокруг "не такие" и не знают, как жить правильно. Больше всего достается "эгоистичной бывшей, на старости лет решившей его выгнать", а также женщинам, которые пропадают после свидания.

Сергей выучил модное слово "тарелочница" и злобно его использует, не понимая смысла (так называют женщин, которые встречаются с мужчинами ради экономии денег на еду). Однако у самого мужчины на сайте знакомства и аватарке в мессенджере стоит фотография 20-летней давности, а в профиле прописано "ищу серьезные отношения с умной собеседницей".

Конечно, было бы честнее, если бы девушки, видя несоответствие фотографии и реальности, разворачивались и уходили, оставив мужчину размышлять о собственном вранье. Но не каждая может так быстро соориентироваться и переключиться с планов "совместного ужина" на "одиночный побег", да и идея приятно побеседовать соблазняет.

Но и здесь "ожидания – реальность" далеки от совпадения, и если с ракурса Сергея он не говорит ничего особенного, просто жалуется на жизнь и несправедливое отношение к нему, то женщины, которых он привлекает ложью в анкете, к этому не готовились – для них это неожиданность. Поэтому, завершив общение, они с легким сердцем блокируют Сергея, надеясь никогда не встретить его на улице. А чтобы к ним не было претензий, некоторые пьют только бесплатную воду, вовремя сообразив, что свидание придется прерывать ("ой, мне с работы позвонили, нужно бежать").

Если Сергей хочет найти спутницу, разделяющую его интересы, то важно быть честным изначально и указать в анкете верные данные. Ему не нужны философские разговоры, он ищет простой и понятный быт и женщину рядом, которая будет жарить котлеты и радоваться наличию мужчины в доме.

Однако для этого важно искать причину в себе, а люди, извергающие яд, обычно этого не делают, поэтому ждут человека с низкой самооценкой (может, со сложной детской историей), для которых агрессивность воспримется как что-то само собой разумеющееся.

Флирт с другими

"Я стараюсь подбадривать себя: как хорошо, что это произошло на первом свидании", – рассказывает Михаил 40 лет.

Он тренер в спортзале и привык общаться с красивыми девушками. Одну из них он пригласил в бар, и с удивлением обнаружил, как дама флиртует с другими.

"Это было странно: мы пришли вместе, но я чувствовал себя глупо. Весь вечер я размышлял: а она поняла, что мы на свидание пришли, или нет?" – вспоминает он.

Ясность появилась, когда принесли счет за съеденное и выпитое. Девушка аккуратно подвинула книжечку с чеком к Михаилу со словами "Оплатишь?" В этот момент Михаил высказал все, что о ней думал, и что не позволит себя унижать и оплачивать ее переглядки с другими. Девушка сделала вид, что не понимает, о чем речь, но в этот момент официант принес салфетку с написанным на ней номером телефона. Отпираться не было смысла.

Оказалось, что девушка пошла на свидание, чтобы позлить знакомую, которая влюбилась в своего тренера и прожужжала ей все уши. А еще ее повысили на работе, и она поехала на отдых набираться сил перед вступлением в новую должность. Захлебнувшись в зависти, девушка не нашла ничего лучше, как отыграться фотографиями из бара.

"Наше первое свидание", – писала она, размещая фотографии с Михаилом в соцсетях.

И неважно при этом, что оно было единственным.

Мужчина ее заблокировал. Про себя подумал: хорошо, что прояснил, что же случилось, – до таких перипетий женской логики он бы не догадался.

"Заместитель папы"

Эта история банальна, но по-прежнему болезненна для тех, кто встречается с ней впервые. Игорь тщательно выбирал девушку, с которой хочет провести на свидании осенний вечер. Затем он долго выбирал ресторан, мечтал о встрече и наконец пригласил коллегу Юлю на свидание.

Девушка оказалась деловитой и в середине вечера перешла к расспросам про жизненные принципы мужчины, его готовность к детям и размер капитала. Под конец допроса она подвела итог:

"Да, мы можем встречаться, ты подходишь на роль отца моего сына".

Игорь про ребенка ничего не знал, поэтому даже поперхнулся. Оказалось, Юля в разводе и воспитывает сына пяти лет. Папа мальчика присылает алименты, но с ним не видится, а ему нужно мужское воспитание, и Игорь – прекрасный кандидат на эту роль.

Мужчина понял, что они не договорятся по приоритетам – перво-наперво он искал себе любимую женщину. Интереса к себе он не ощутил, к нему скорее отнеслись как к подходящему варианту по параметру "заместитель отца". Поэтому, ради чего ему было вступать в эту историю, непонятно, о чем он и сказал Юле.

Лучше бы он промолчал и тихо слился, рассуждал он позднее, ведь коллега сорвала на него злость за ушедшего от нее мужа.

"Вам, мужикам, дела до детей нет, вы все негодяи", – кричала она на весь ресторан.

Игорь не знал, что ответить, и молчал, а про себя думал, что к детям он относится хорошо, и если бы Юля проявила к нему искренний интерес, то для него это точно не было бы проблемой.

Вот такой кот в мешке получился на свидании. Теперь коллеги сторонятся друг друга.

"После встречи иду к бывшей"

Если человек приходит на свидание к одной девушке, а при этом думает о другой – это тревожный звоночек. Как-то 25-летняя Даша оказалась на свидании с 30-летним Максимом, который весь вечер рассказывал, как переживает за бывшую и что нужно зайти проведать ее. Ведь он виноват перед ней – решил расстаться.

После встречи девушка рассуждала: "Может, я ему не понравилась?", ведь в какой-то момент парень достал телефон, открыл сайт ювелирного и начал советоваться с Дашей, что можно купить бывшей. Девушка сохранила вежливость и тактично подсказала варианты, после чего Максим выдохнул и начал собираться. Все это произошло так быстро, что девушка была сбита с толку.

После свидания она плакала, потом подумала, что это было некрасиво по отношению к ней, и, увидев сообщение на телефоне: "Спасибо за помощь, все купил, надеюсь, ей понравится", с чистой совестью отправила Максима в черный список. Своего любимого она еще найдет, а вот пользоваться собой не позволит.

Как видите, первое свидание проходит не всегда так, как мечтается. И иногда (как минимум в перечисленных ситуациях) дистанцирование и блокировка – лучшее, чем можно завершить неудавшуюся встречу.