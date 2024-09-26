Психолог объяснил увлечение женщин картами таро

Чаще всего к подобным методам прибегают те, кто пережил большие сложности.

© unsplash

Мужчины в аналогичных ситуациях обращаются к спиртному, рыбалке и гаражу. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Жанна Сугак. Она отметила, что от интереса к мистике человек «не поумнеет».

«Такая популярность всегда была. Может быть, сейчас она усилилась в связи с тем, что времена очень нестабильные и очень хочется во что-то верить светлое, чтобы тебе пообещали. Из века в век это было и будет. Очень удобно верить. Если ты не знаешь, то ты веришь. Есть же таблеточки, которые называются «плацебо». Пускай себе развлекаются люди. От этого человек не поумнеет. Либо я образованный и живу в этом, либо я живу в потоке, сажаю огурцы и хожу на Кашпировского. Кто-то семечки лузгает, кто-то карты таро раскладывает. Этот человек либо не очень образованный, либо проживший или переживший какие-то большие сложности и обратившийся к этому как некоторому маячку или спасательному кругу. Наверное, появляется какая-то мнительность. Мужчины, впадая в кризис, обращаются к спиртному, к рыбалке, к гаражу, а женщины — к картам. Они — эмоциональные существа. Им надо к космосу ближе. Они вообще — с Венеры же».

Ранее стало известно, что москвичи начали чаще посещать сайты астрологов и нумерологов. По сравнению с прошлым годом число увлекающихся эзотерикой выросло на 72%.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» аналитики компании Yota, основное предпочтение отдаётся ресурсам, которые профилируются на нумерологии, при этом женская аудитория в этом сегменте показала больший прирост за год — 74%, среди мужчин — 60%.