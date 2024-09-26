Как понять, что абьюзер в отношениях — это вы

Абьюз в отношениях — это форма насилия, которая может проявляться физически или психологически. Важно отметить, что эмоциональное давление переносится намного тяжелее телесного. Некоторые люди не в силах годами простить партнера или пережить последствия ментальных травм. Однако не всегда человек осознает, что сам ведет себя в паре как тиран. По каким признакам можно распознать в себе абьюзера, «Вечерняя Москва» узнала у практического психолога Златы Творцовой.

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Вы обесцениваете партнера

Психологический насильник часто старается выглядеть сильным и властным, но на самом деле он слабый и неуверенный, отметила эксперт. Чтобы компенсировать внутренние страхи, он начинает унижать партнера разными способами, стараясь почувствовать себя сильнее. Это проявляется через:

Постоянные расспросы;

Тотальный контроль;

Язвительные замечания;

Необоснованные претензии.

«Задумайтесь, как вы реагируете, когда близкий человек делает что-то не так, как привычно вам? Возможно, вы неосознанно пытаетесь возвысить себя в его глазах через колкие комментарии. Также обратите внимание, есть ли у вас внутренний страх допустить ошибку, что в итоге проецируется на подавление партнера», — рассказала Творцова.

Вы надеваете маски

Абьюзер пытается создать себе положительный имидж для внешнего мира, чтобы никто не усомнился в его «идеальности», продолжила психолог:

«С коллегами, родственниками или соседями вы можете быть приветливыми и доброжелательными, но наедине с партнером становитесь злым, раздражительным и агрессивным. Если окружающие видят вас всегда улыбчивым, как они могут подумать о вас плохо?»

Вы не боитесь оскорблять партнера

По мнению специалиста, если в вашем представлении нет ничего страшного в том, чтобы обозвать, высмеять или унизить любимого человека, вероятно, вы склонны к абьюзивному поведению.

«Также признаком этого является ситуация, когда незначительный спор вы можете превратить в серьезную ссору, где будет сложно контролировать слова и эмоции», — добавила психолог.

Манипулятор нередко стыдит себя после вспышки ярости, но не делает попыток научиться управлять гневом, пояснила эксперт.

«В результате партнер всегда будет чувствовать опасность рядом с вами, что негативно скажется на его психике», — предупредила специалист.

Почему абьюзер так себя ведет

По словам собеседницы «ВМ», причина такого поведения кроется в глубокой неуверенности в себе и в низкой самооценке. Через моральную манипуляцию человек пытается выглядеть лучше на фоне другого.

«Если в момент психологической атаки на партнера вы чувствуете личное доминирование, возможно, вы ведете себя как абьюзер, — заверила Творцова. — На этом этапе крайне важно понять и отследить, когда вы поверили в свою слабость. Хорошая новость в том, что это поддается коррекции благодаря психотерапии. Низкая самооценка и ощущение никчемности — это всего лишь убеждения, которые можно изменить».

Абьюзивный человек нападает на более сильного партнера лишь потому, что чувствует его превосходство, считает психолог. Манипулятор начинает бояться, хуже относиться к себе и решает, что лучшей защитой будет насилие.

«Иногда агрессия не проявляется открыто. Это могут быть косвенные вопросы такого типа: "Зачем ты так делаешь?", "Кто тебе пишет?", "Почему ты так долго ехал (-а)?" — с оттенком контроля и подозрения, чтобы найти предлог для новой атаки, — сообщила эксперт».

Абьюзер всегда ищет в партнере слабые места, которые может использовать для следующего эпизода манипуляции, заключила специалист.