Топ самых обсуждаемых психологов в интернете

Жизнь каждый день подбрасывает нам эмоциональные челленджи и будто специально подталкивает нас к тому, чтобы глубже изучать себя. Ниже топ психологов, чьи блоги на VK Видео помогут изменить взгляд на привычные вещи.

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Алексей Ситников

Источник глубоких знаний и практических рекомендаций по психологии и деловому администрированию. Алексей — коуч первых лиц, доктор психологических, экономических и философских наук, а также сертифицированный тренер НЛП и политтехнолог. Его богатый опыт преподавания и консультирования в более чем 50 странах позволяет ему делиться уникальными инсайтами и методиками, полезными для профессионалов и лидеров.

Павел Зыгмантович

Ваш проводник в мир доказательной психологии. Павел, практикующий психолог с 2002 года, объясняет сложные психологические проблемы простыми словами. Он освещает темы самоедства, тревоги, проблем в отношениях и многое другое, основываясь на научных данных и исследованиях. Автор приводит понятные примеры и рекомендации для решения психологических вопросов, опираясь на свежие исследования и авторские методики.

Вероника Степанова

На своем канале Вероника составляет психологические портреты популярных личностей и разбирает жизненные ситуации. У Степановой можно узнать, как побороть лень, как выйти из состояния «ребенка», как понять, кто вы на самом деле, как проработать психотравму и многое другое.

Сатья

Лектор, философ и эксперт по построению счастливых отношений и воспитанию детей. На его канале в формате небольших видео он рассказывает об отношениях на расстоянии, партнерских отношениях, о том, как женщина влияет на мужчину, зачем мы вообще начинаем отношения, и многое другое.