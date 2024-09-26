Лингвист объяснил, как быстро выучить иностранный язык

Языковой коуч Гуревич раскрыла 5 способов быстрее выучить иностранный язык. В частности, эксперт посоветовала не бояться ошибок и больше слушать язык. По её словам, успех в изучении языка приходит с практикой и погружением в языковую атмосферу. Гуревич также рекомендует найти опытного преподавателя, который понимает процессы усвоения языка. Что ещё важно при освоении нового языка?

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1. Пройдите «стадию молчания»

Поначалу нужно дать себе время просто слушать язык, не пытаясь сразу заговорить, посоветовала коуч Татьяна Гуревич в беседе с РИАМО. Это похоже на то, как учатся говорить дети: сначала много слушают, потом говорят.

2. Не бойтесь ошибок

После того как прошли «стадию молчания», начинайте говорить на изучаемом языке, пусть даже с ошибками. Допускать ошибки — нормально, они помогают оценить ваш прогресс.

3. Учитесь ушами

Слушайте язык как можно больше. Даже если вы «визуал», восприятие на слух критически важно для изучения языка.

4. Больше практики

Успех приходит с опытом, подчеркнула коуч. Уделяйте 80% времени практическим занятиям и спонтанным разговорам.

5. Создайте языковую среду

Смотрите мультфильмы и фильмы на изучаемом языке;

Слушайте подкасты;

Читайте книги и статьи;

Следите за новостями.

Чем больше вы «окружаете» себя изучаемым языком, тем быстрее и легче его освоите.

Но пригодится иностранный язык не всем — по крайней мере для поступления в вуз. Ранее стало известно, что в России решили изменить перечень ЕГЭ для поступления. Теперь по ряду специальностей иностранный язык уже не требуют, зато придётся учить историю.