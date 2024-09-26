Лингвист объяснил, как быстро выучить иностранный язык

Не пытайтесь сразу говорить: россиянам дали 5 лайфхаков для быстрого изучения языков
Языковой коуч Гуревич раскрыла 5 способов быстрее выучить иностранный язык. В частности, эксперт посоветовала не бояться ошибок и больше слушать язык. По её словам, успех в изучении языка приходит с практикой и погружением в языковую атмосферу. Гуревич также рекомендует найти опытного преподавателя, который понимает процессы усвоения языка. Что ещё важно при освоении нового языка?
1. Пройдите «стадию молчания»
Поначалу нужно дать себе время просто слушать язык, не пытаясь сразу заговорить, посоветовала коуч Татьяна Гуревич в беседе с РИАМО. Это похоже на то, как учатся говорить дети: сначала много слушают, потом говорят.
2. Не бойтесь ошибок
После того как прошли «стадию молчания», начинайте говорить на изучаемом языке, пусть даже с ошибками. Допускать ошибки — нормально, они помогают оценить ваш прогресс.
3. Учитесь ушами
Слушайте язык как можно больше. Даже если вы «визуал», восприятие на слух критически важно для изучения языка.
4. Больше практики
Успех приходит с опытом, подчеркнула коуч. Уделяйте 80% времени практическим занятиям и спонтанным разговорам.
5. Создайте языковую среду
- Смотрите мультфильмы и фильмы на изучаемом языке;
- Слушайте подкасты;
- Читайте книги и статьи;
- Следите за новостями.
Чем больше вы «окружаете» себя изучаемым языком, тем быстрее и легче его освоите.
Но пригодится иностранный язык не всем — по крайней мере для поступления в вуз. Ранее стало известно, что в России решили изменить перечень ЕГЭ для поступления. Теперь по ряду специальностей иностранный язык уже не требуют, зато придётся учить историю.