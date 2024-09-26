Психолог поделился советами, как лучше всего пережить развод

Психолог Шаповалова рассказала, как лучше всего пережить развод
Развод – это сложный и эмоционально насыщенный процесс. Психолог, КПТ-терапевт Алена Шаповалова рассказала «ФедералПресс», как пережить этот неприятный период с пользой для себя.
«Я в любом случае советую (в индивидуальном порядке) каждому пойти к психологу, так как после такого потрясения важна квалифицированная поддержка», – отметила психолог.
Шаповалова составила для оказавшихся в такой ситуации чек-лист первой помощи:
- Позвольте себе чувствовать: Признайте свои эмоции – грусть, гнев, страх. Это нормальная реакция на утрату;
- Заботьтесь о себе: Уделяйте внимание своему физическому и психическому здоровью. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь и спите;
- Установите новые опоры: Создайте новые привычки и распорядок дня, чтобы чувствовать себя более контролируемым/ой;
- Избегайте резких решений: Не принимайте важных решений сразу после развода. Дайте себе время;
- Сфокусируйтесь на будущем: Постарайтесь думать о том, что вас ждет впереди, а не о том, что было в прошлом;
- Изучите свои чувства: Ведение дневника может помочь вам осознать и обработать свои эмоции;
- Не изолируйтесь: Общайтесь с людьми, которые могут вас поддержать. Социальная связь важна для восстановления;
- Занимайтесь хобби: Найдите время для увлечений, которые приносят вам радость и отвлекают от негативных мыслей;
- Дайте себе время: Восстановление после развода – это процесс, который требует времени. Будьте терпеливы к себе.
Напомним, каждая семья сталкивается с трудностями и неурядицами. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», действительно ли помощь специалиста может помочь избежать развода и наладить отношения между супругами.