Психолог поделился советами, как лучше всего пережить развод

Развод – это сложный и эмоционально насыщенный процесс. Психолог, КПТ-терапевт Алена Шаповалова рассказала «ФедералПресс», как пережить этот неприятный период с пользой для себя.

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«Я в любом случае советую (в индивидуальном порядке) каждому пойти к психологу, так как после такого потрясения важна квалифицированная поддержка», – отметила психолог.

Шаповалова составила для оказавшихся в такой ситуации чек-лист первой помощи:

Позвольте себе чувствовать: Признайте свои эмоции – грусть, гнев, страх. Это нормальная реакция на утрату;

Заботьтесь о себе: Уделяйте внимание своему физическому и психическому здоровью. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь и спите;

Установите новые опоры: Создайте новые привычки и распорядок дня, чтобы чувствовать себя более контролируемым/ой;

Избегайте резких решений: Не принимайте важных решений сразу после развода. Дайте себе время;

Сфокусируйтесь на будущем: Постарайтесь думать о том, что вас ждет впереди, а не о том, что было в прошлом;

Изучите свои чувства: Ведение дневника может помочь вам осознать и обработать свои эмоции;

Не изолируйтесь: Общайтесь с людьми, которые могут вас поддержать. Социальная связь важна для восстановления;

Занимайтесь хобби: Найдите время для увлечений, которые приносят вам радость и отвлекают от негативных мыслей;

Дайте себе время: Восстановление после развода – это процесс, который требует времени. Будьте терпеливы к себе.

Напомним, каждая семья сталкивается с трудностями и неурядицами. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», действительно ли помощь специалиста может помочь избежать развода и наладить отношения между супругами.