Эксперты объяснили, когда от повышения лучше отказаться

Обычно повышение — важное событие, ради которого трудиться приходится месяцы или даже годы. Многие действительно мечтают о карьерном росте и сопутствующем увеличении зарплаты. Но у медали есть и обратная сторона: повышение предполагает не только новые полномочия, но и увеличенную загрузку. В некоторых ситуациях от повышения даже стоит отказаться — по личным или профессиональным причинам. «Секрет» узнал у HR-экспертов основные доводы против.

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Какие личные причины — повод для отказа

Семейные обстоятельства

Чаще всего повышение подразумевает большую нагрузку. И порой из-за ситуации в семье у нас нет ни сил, ни времени на растущую занятость. Например, из-за маленьких детей или пожилых родителей, которые требуют внимания и постоянного ухода.

Потенциальный дисбаланс рабочего и личного

Бывает, что особых семейных обстоятельств, из-за которых стоило бы отказаться от повышения, вроде бы нет. Но нет и желания нарушать сложившийся баланс между личным временем и работой.

Так что если новая должность предполагает серьёзный рост нагрузки, а свободные часы у человека распределены между важными делами и любимыми хобби, то отказ вполне оправдан.

«Для работающих мам отказ от повышения часто связан с желанием больше времени проводить с детьми. Часто женщины испытывают угрызения совести, что мало времени проводят с детьми и не уделяют достаточно времени семье», — Валентин Тимаков, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие».

Неподходящий момент

Иногда человек в целом не против повышения — только не прямо сейчас.

«Например, супруг или партнёр сотрудника сам получил повышение и нуждается в дополнительной поддержке, кто-то из членов семьи получает дополнительное образование, на которое уходит всё свободное время. В таких случаях карьерные успехи могут отходить на второй план», — Ольга Киляшева, руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру».

Ещё одна причина — проблемы со здоровьем (своим или близкого человека). Когда нужно заниматься лечением и реабилитацией, о повышении думаешь в последнюю очередь.

Эмоциональное выгорание

Когда работа привела к психологическому и физическому истощению, точно не стоит брать на себя ещё большую ответственность.

«Если работник уже испытывает подобные симптомы, то повышение только усилит стресс. В таких ситуациях лучше сосредоточиться на восстановлении и укреплении эмоционального здоровья, чем добавлять новые источники раздражения», — Константин Витеев, руководитель направления аутплейсмент и карьерного консультирования ANCOR.

Какие профессиональные причины — повод для отказа

Неготовность к повышению

Может быть как объективной, так и нет. Некоторые сталкиваются с синдромом самозванца и ошибочно считают, что их уровень компетенций недостаточен для управленческой позиции, хотя на самом деле это не так.

Другие же трезво оценивают свои возможности и понимают, что не справятся с новыми обязанностями — как минимум здесь и сейчас. Поэтому отказ от повышения выглядит куда более безопасной стратегией.

«Приведу пример такой ситуации. Сотрудника повышают с позиции полевого коуча на позицию тимлида (переход от функционального управления командой к административному) и через три месяца повышают ещё раз уже до руководителя направления (в подчинении два тимлида и две команды). В результате отсутствия полноценной адаптации на руководящей позиции сотрудник совершает большое количество серьёзных управленческих ошибок. Как итог сотрудник теряет работу, а вместе с ней и уверенность в себе. Компания осталась с последствиями ошибок (вакансии, демотивированные сотрудники и пр.)», — Валентин Тимаков.

Другие карьерные планы

Бывает, что расти предлагают в не самом интересном направлении — или ставят совсем неинтересные новые задачи. Может, человек и не против повышения, но только по другой траектории. Тогда назначение только спутает все карты.

Помимо этого, некоторым и так комфортно на текущей должности — расширять перечень обязанностей и становиться начальником им попросту не хочется. Это тоже вполне достойный повод отказаться.

Непонимание или отсутствие перспектив

Далеко не всегда понятно, какие пути и возможности открывает повышение.

«Некоторые повышения могут выглядеть как карьерный тупик. Если новая должность не открывает возможности для дальнейшего роста, сотрудник может предпочесть оставаться на текущей позиции с более гибкими перспективами», — Константин Витеев.

Повышенные риски

Не все должности одинаково привлекательны.

«В некоторых компаниях есть должности, где сотрудники не задерживаются. Например, задач слишком много или они неконкретны, KPI недостижимы, рабочие процессы плохо структурированы. При этом административного ресурса на перемены нет: вышестоящее руководство всё устраивает», — Ольга Киляшева.

Риски повышения создаёт и будущий коллектив: если уже известно, что с новыми коллегами и руководителями наверняка будут проблемы, это повод отказаться от позиции.

Слабая финансовая мотивация

Большая ответственность должна предполагать большую компенсацию — но на практике так происходит не всегда. И если кажется, что вознаграждение не оправдывает рост нагрузки, то стоит серьёзно подумать о таком повышении.

Как понять, стоит ли соглашаться на повышение

В поиске лучшего решения стоит спросить у себя:

Хочу ли я эту работу;

Есть ли у меня необходимые навыки для успеха на этой должности;

Станет ли новая должность новой ступенькой на лестнице моей карьеры;

Совпадают ли новые задачи и условия работы с моими ценностями и жизненными приоритетами;

Могу ли я рассчитывать на поддержку со стороны будущего руководителя и коллег;

Соответствует ли увеличение нагрузки повышению дохода.

Ответы на эти вопросы помогут прийти к взвешенному решению: согласиться или отказаться.

Если более привлекательным окажется второй вариант, стоит знать, как именно сказать «нет», чтобы не испортить отношения с руководством.

Как деликатно отказаться от повышения

Важно заранее продумать и выстроить диалог с работодателем. Обсуждать ваше решение нужно лично, по телефону или в рамках видеоконференции. Электронная почта или переписка в мессенджере здесь не подойдут.

Вот какого алгоритма действий стоит придерживаться:

Оцените важность предложения и поблагодарите руководителя; Поясните причину отказа и чётко её аргументируйте; Предложите альтернативу (это может быть обучение, участие в других проектах или изменение зоны ответственности); Расскажите, какие видите перспективы для себя (например, горизонтальный рост или возвращение к этому разговору в будущем, когда сложатся более подходящие условия).

«Самое главное — будьте готовы к диалогу. Руководитель может задать уточняющие вопросы. Будьте готовы к конструктивному обсуждению своих причин, но сохраняйте уверенность в своём решении. Например: "Я готов обсудить это более подробно, если потребуется, и внести свои предложения"», — Константин Витеев.

О каких рисках важно помнить

Нужно понимать, что последствия отказа могут быть любыми. Где-то начальник поймёт мотивацию сотрудника и согласится с его доводами. А где-то отказ вызовет недовольство или сомнения в профессионализме сотрудника — даже если разговор был максимально корректным.

«К примеру, начальник может засомневаться в компетенциях сотрудника, предположить, что у него отсутствуют необходимые навыки и желание развиваться, справляться в дальнейшем с поставленными задачами. То есть ситуация может обернуться в худшую для работника сторону — снизятся перспективы развития, возможный уровень финансовой мотивации либо от руководства может поступить предложение прекратить сотрудничество», — отметили в пресс-службе «Зарплаты.ру».

Помимо этого, необходимо учитывать, не проходит ли в компании реструктуризация. Нередко на её фоне сотрудникам предлагают другие позиции (порой даже более высокие), чтобы не сокращать персонал и дать возможность развиваться в другом направлении.

Задумайтесь, стоит ли отказываться от должности, чтобы в итоге остаться без работы? Правильного ответа здесь нет: кто-то хочет идти чётко по карьерной лестнице и не боится временной безработицы, пока другие готовы приспосабливаться к новым условиям, лишь бы не быть уволенными.