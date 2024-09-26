Какие вопросы не стоит задавать на первом свидании

Эксперт по знакомству Андерсон назвала вопросы, не нужные на первом свидании
Эксперт по знакомству Блейн Андерсон назвала три вопроса, которые не следует задавать на первом свидании, пишет Unilad.
По словам тренера по знакомствам Блейн Андерсон, первое свидание — это волнующее событие. Но помимо романтики и флирта, есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы сделать встречу успешной, считает эксперт.
Во-первых, важно помнить, что разговоры о прошлых отношениях могут испортить настроение на свидании. Поэтому Блейн рекомендует не задавать вопросы про прошлые отношения. Попытка узнать, сколько партнеров было у собеседника и выяснить причину расставания может вызвать дискомфорт у второй стороны.
Также Андерсон не рекомендует спрашивать у человека, будет ли второе свидание сразу после первого. Женщина советует дать себе и партнеру время обдумать впечатления и чувства, прежде чем принимать решение о следующем шаге.
Кроме того, Блейн не советует во время свидания предлагать продолжить встречу в другом ресторане или месте. Женщина считает, что лучше разбить семичасовое свидание на несколько.