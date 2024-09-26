Психолог объяснил, как спастись от осенней хандры

От осенней хандры помогают прогулки на свежем воздухе и общение с близкими, поделился с Пятым каналом психолог Андрей Миронов. По его словам, часто плохое настроение и апатия в холодное время года через какое-то время проходят сами по себе.

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Психолог отметил, что исправить эмоциональный фон осенью помогут прогулки, особенно при солнечном свете, включение дома света спектра, который будет больше походить на солнечный, больше общаться с близкими, посвящать время своим увлечениям и заниматься спортом.

Осенью настроение портится из-за нехватки солнца, которая приводит к снижению количества необходимых гормонов в организме. Однако необходимые вещества можно получить при употреблении продуктов с содержанием мелатонина. К ним относятся бананы, вишня, клубника, гранат, молочные продукты, мясо индейки, куриные яйца и так далее, добавил эксперт, подчеркнул Миронов.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что осенью стоит употреблять более калорийные и питательные продукты, такие как тыква и картофель, для поддержания тепла и энергии. По ее словам, нужно также добавить в рацион белки и клетчатку.