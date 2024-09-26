Ученые выяснили, что провоцирует совершать импульсивные покупки

Исследование компании Tiburon Research показало, что более 80 процентов людей совершают спонтанные покупки хотя бы раз в месяц, причем женщины делают это чаще, чем мужчины. Результаты этого исследования есть в распоряжении у «Вечерней Москвы».

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74 процента россиян недавно сделали незапланированную покупку продуктов питания. Половина опрошенных приобрела что-то из одежды или обуви, а 55 процентов женщин купили косметику. Женщины также чаще мужчин покупают товары для дома, здоровья, хобби и детей, а мужчины предпочитают электронику и товары для спорта и отдыха.

Спонтанные покупки чаще всего совершаются на маркетплейсах (63 процента респондентов), в супермаркетах и торговых центрах (со значительным отрывом). Молодежь 18–24 лет чаще делает импульсивные покупки в онлайн-магазинах и на сайтах отдельных брендов.

Мотивацией для спонтанных покупок являются акции и низкая цена товара, а также личный интерес к товару. Рекомендации друзей и блогеров редко влияют на решение о покупке.

Чтобы уменьшить спонтанные траты, покупатели использовали следующие стратегии: избегали посещения магазинов и не открывали приложения или сайты маркетплейсов; составляли список покупок и следовали ему; не брали с собой достаточно денег или «отдаляли деньги от себя»; контролировали свои расходы; задавались вопросом, действительно ли им нужна эта покупка, и откладывали ее на несколько дней для принятия взвешенного решения.

В интервью на платформе InsightChat люди делились триггерами к спонтанным покупкам. Они включают просмотр веб-страниц от скуки, привлекательный маркетинг и желание порадовать себя или другого человека.

Большинство покупателей — 76 процентов — довольны своими спонтанными покупками, а для 72 процентов женщин и 56 процентов мужчин такие покупки помогают снять стресс.

Средняя стоимость спонтанных покупок сейчас составляет около 4600 рублей, и 39 процентов аудитории тратит на них примерно столько же, сколько на запланированные покупки. 70 процентов хотят снизить расходы на спонтанные покупки, а 53 процента хотят сократить количество импульсивных покупок.

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