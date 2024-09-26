45% оренбуржцев поддерживают консультацию психолога перед разводом

Таковы итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob.

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Исследование показало, что 45% жителей Оренбурга поддерживают предложение о проведении обязательной консультации у психолога перед разводом. При этом треть опрошенных (33%) высказались против инициативы, считая ее бесполезной.

Женщины оказались более склонными к поддержке проекта, чем мужчины: 53% и 37% соответственно. Больше всего доверия к консультациям проявляют оренбуржцы в возрасте от 35 до 44 лет (53%).

Среди тех, кто уже прошел через развод, за идею проведения консультаций высказалось 43%, а против — 46%.

Отметим, что законопроект, предполагающее обязательную консультацию у психолога для супругов, желающих расторгнуть брак, планирует внести на рассмотрение в Госдуму. Это условие будет распространяться на пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов по поводу развода.

Проведенный ранее опрос SuperJob показал, что замужние оренбурженки, имеющие детей, больше всех любят командировки.