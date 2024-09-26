Психолог рассказал, как найти мотивацию и правильно ставить цели

Мотивацию часто представляют себе как какое-то волшебное состояние, поймав которое, у человека все будет легко получаться, без усилий, с первого раза. Именно потому, что он мотивирован. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала нам о том, как же находить эту мотивацию и правильно ставить цель в жизни.

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Мотив

«Если человек будет только сверх мотивированным, то это будет комичный вариант, когда вы постоянно загораетесь новой идеей (от булочки на завтрак до полета в космос) и ни одной не достигаете», — говорит специалист.

Потому что находитесь только в состоянии своих бесконечных «хочу». Чтобы от вашей мотивации был какой-то толк, нужно определить свои мотивы, цели, научится удерживать внимание на них, преодолевать сложности, прокачивать свою дисциплину и успевать анализировать свои действия.

«Мотив — это конкретная направленность вашей социальной активности. То, что постоянно и практически неизменно. Например, человек может поменять сферу деятельности или профессии, но какая-то глобальная цель от своей профессиональной реализации остается одна и та же», — рассказывает Маргарита.

Дисциплина

В психологии спорта есть такое выражение — «Дисциплина бьет класс». Психолог акцентирует, что, каким бы изначально талантливым, мотивированным не был человек, если он не будет шаг за шагом, дисциплинированно, часто на преодолении и, что еще важнее, иногда и без мотивации идти к своей цели, то его нереализованный талант скорее приведет к плачевным последствиям, чем к жизненным достижениям.

Как ставить цели

Цель должна быть достижима по вашим представлениям на 51 процент. Если будет менее 50 процентов, то не будет интереса ее достигать. Если же цель заоблачная, как часто советуют наставники и тренеры личностного и финансового роста, — человек не сможет найти инструменты и достаточное количество сил, чтобы ее достичь.

«Достижение цели — это не вопрос того, как вы ее себе визуализируете и "разрешите". Достижение цели — это последовательный план из целевых действий, которые будут приближать вас к ней», — акцентирует эксперт.

Анализ ваших стратегий

Вспомните, каких целей вы уже добились. Напишите, какие действия приводили вас к целям или выводили из кризисов. Например, вы обращались ко всем вашим знакомым, чтобы найти новые возможности, или вы убирали все лишнее, что могло вас отвлечь и в состоянии аскезы сфокусировались на главном.

Придумайте, как вы отпразднуете вашу победу

Да, в самом начале вашего пути. Максимально подробно: куда пойдете, кого пригласите, как вас поздравят, что вы ответите.

«Запланировать себе вознаграждение — это и уважение к своим усилиям, к своим целям и хороший механизм подогреть свою мотивацию», — резюмирует Маргарита.

Не забывайте, что первична всегда цель, а мотивация вторична. Находясь в постоянном поиске мотивации, невозможно добиться поставленных задач, а уж тем более, мечт. Всегда старайтесь приступать к действиям и используйте все вышеперечисленные советы.