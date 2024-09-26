Психолог рассказал о последствиях трудоголизма

Психолог Дмитрий Львов рассказал, какими могут быть последствия трудоголизма.

«Самое страшное последствие трудоголизма — это разрушение социально-бытовых связей. Контакт с близкими нарушается», — заявил он в беседе с sovainfo.ru.

По его словам, человек должен опираться на близких людей.

«И как раз с ними мы и не взаимодействуем. Отдаляемся. И когда возвращаемся, мы видим перед собой чужих людей, и нас видят как чужих людей», — пояснил Львов.

Он отметил, что сам трудоголизм лечить невозможно, и работать нужно с причинами, которые кроются где-то глубоко в психике.

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