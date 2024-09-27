Специалист предупредил об опасности хронического стресса

О том, как побороть стресс, рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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В настоящее время человек почти постоянно подвергается воздействию хронического стресса, который истощает организм. Об этом могут говорить такие симптомы, как сильная усталость, проблемы с концентрацией внимания, нарушения сна, изменения в эмоциональной сфере, чрезмерная забывчивость, проблемы с засыпанием и головные боли.

Хронический стресс вызывает когнитивно-эмоциональные изменения, увеличивает риск развития таких опасных хронических болезней, как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нарушение пищеварения, уязвимость к инфекциям и падение иммунитета.

Чтобы оценить влияние стресса на организм, пациенту необходимо сдать анализы на уровень кортизола, глюкозы и соотношения ДГЭА и кортизола, а также клинический и биохимический анализ крови. При остром стрессе у тканей и органов увеличивается потребность в кислороде, что сопровождается ростом числа эритроцитов.

Не существует лекарства, снижающего стресс. С этим отлично борются, например, любимые занятия или увлечения. Ими могут быть спорт, хобби, прогулки на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки, йога, медитации, дыхательные техники, антистресс-раскраски и многое другое.

Кроме того, специалист рекомендует не оставаться одному на долгое время, так как изоляция усугубляет воздействие стресса. Также в борьбе со стрессом отлично помогает сбалансированное питание, физическая активность, соблюдение режима сна и отдыха.