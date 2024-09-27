Сексотерапевт предупредила об ошибках при использовании презервативов

Неправильное хранение и использование презервативов может стать причиной заражения инфекциями, передающимися половым путем или незапланированной беременности, предупредила сексотерапевт Мелисса Кук. Ее мнение приводит Daily Star.

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Самой частой и одновременно опасной ошибкой эксперт назвала хранение средств контрацепции в бардачке автомобиля. Она пояснила, что в таком месте изделия многократно подвергаются перепадам температуры, что приводит к истончению материала и потере барьерной функции. По той же причине не стоит хранить презервативы в кармане брюк или в бумажнике, отметила Кук.

Также она призвала убрать средства контрацепции из ванной комнаты. По ее словам, высокая влажность тоже вредит латексу, из которого делают презервативы.

Кроме того, специалистка напомнила, что нельзя использовать контрацептивы с истекшим сроком годности, а также изделия, на упаковке которых есть признаки повреждения.

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