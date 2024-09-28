Психолог объяснил, как звонки в нерабочее время нарушают границы сотрудника

В Австралии приняли закон, разрешающий сотрудникам корпораций не отвечать на звонки работодателей в нерабочее время. Новая мера направлена на снижение объемов сверхурочной работы: на данный момент каждый австралиец в среднем перерабатывает около 281 часа в год. Похожая мера уже действует во Франции, Бельгии и Испании, и недавно о ней задумались жители Великобритании. В России этот вопрос законодательно никак не регулируется: у работников есть право не отвечать на звонки за пределами рабочего дня, но штрафовать работодателей за такое никто не планирует. Предложение ужесточить контроль за соблюдением work-life balance не вызвало энтузиазма у бизнеса: участники рынка считают, что нехватка кадров и рост осознанности соискателей и так приведут работодателей к необходимости пересмотра подходов. Что тормозит этот процесс — в материале «Ленты.ру».

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Работникам в Австралии разрешили не отвечать на звонки в нерабочее время

Австралия этим летом пополнила список стран, разрешающих работникам корпораций абстрагироваться от работы в нерабочие часы. С 26 августа в стране заработал закон, названный «правом на отключение». Сотрудники корпораций и предприятий теперь могут игнорировать звонки начальства и не отвечать на сообщения, полученные до или после рабочего дня, без страха быть наказанными работодателем.

Новый закон направлен на защиту права австралийцев на личную жизнь. Он не запрещает руководителям компаний звонить сотрудникам в нерабочее время, но дает последним возможность самостоятельно решить, отвечать ли на вызов. Тема сверхурочной работы для страны достаточно актуальна — по данным опросов, граждане Австралии работают на 281 час в год свыше необходимой меры, при этом переработки им, как правило, не оплачивают.

Работник, не получающий оплату за работу 24 часа в сутки, не должен круглосуточно быть доступен для начальства, дал понять премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Вряд ли австралийцы не испытывают раздражения от необходимости в любое время отвечать на звонки или письма работодателя по электронной почте, заметил он.

Если сотрудник и его начальство столкнутся с проблемами при применении новых правил, на первом этапе им предложат решить возникшие трудности самостоятельно. При отсутствии возможности найти компромисс, в дело может вмешаться Австралийская комиссия по справедливому труду (Fair Work Commission, FWC).

Около 60 % сотрудников в Великобритании поддерживают «право на игнор» работодателя в нерабочее время.

Предсказать, кого именно сделают «крайним» в этой истории, довольно сложно. Комиссия может как обязать работника отвечать на звонки (если посчитает его отказ необоснованным), так и попросить работодателя ограничить все взаимодействие с ним рабочим днем. В случае, если распоряжения FWC выполняться не будут, сторонам может грозить штраф: до 19 тысяч (более 12 тысяч долларов) австралийских долларов для работника, и до 94 тысяч (более 63 тысяч долларов) — для компании.

Об аналогичных мерах недавно задумалась и Великобритания: согласно опросу, проведенному в сентябре 2023 года профсоюзом профессионалов Prospect, право абстрагироваться от работы в нерабочие часы поддерживают около 60 процентов сотрудников компаний. Возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью британцы назвали наиболее важным фактором, влияющим на выбор ими нового работодателя.

«Право на игнор» работодателя ранее ввели Франция и Бельгия

На сторону работников в вопросе соблюдения work-life balance уже встали порядка 20 стран, включая Францию, Испанию и Бельгию.

Во Франции «право на отключение» от рабочих электронных писем в нерабочее время ввели в 2017 году. Компании, в которых трудится более 50 сотрудников, обязаны отдельно обговаривать с работниками, в какое время им удобно отвечать на рабочие вопросы. Несоблюдение правил грозит организации штрафом, который не должен превышать одного процента от общей месячной оплаты трудящегося.

Франция считается страной с одним из самых регулируемых рынков труда в мире. Этому во многом способствует сокращенная до 35 часов рабочая неделя. Также в 2024 году власти страны начали тестировать четырехдневку. На первом этапе эксперимент затронул работников госсектора, а в будущем экс-премьер-министр Франции Габриэль Атталь собирался распространить его на всех работников с детьми, находящихся в разводе.

Спустя несколько лет, в 2021 году, закон о запрете звонков работодателя в нерабочее время Португалии. Новая мера предоставила работникам компаний право на 11 часов «ночного отдыха», в течение которых их нельзя беспокоить, если только не произошел форс-мажор. Правила распространяются на компании с десятью и более сотрудниками, а за нарушения предусмотрен штраф.

Тогда же португальским работодателям запретили следить за сотрудниками, работающими в удаленном режиме. Нововведения должны защитить права португальцев, способствовать притоку в страну «цифровых кочевников» и мечтающих сменить обстановку иностранных работников, пояснила министр труда и социального обеспечения страны Ану Мендес Годинью.

В 2022 году «право на игнор» сообщений работодателя в нерабочее время гражданам своей страны предоставила Бельгия. Изначально меру ввели для госслужащих, затем новые правила распространили на работников частного сектора (в компаниях с более чем двадцатью сотрудниками). Также бельгийцам позволили выбирать между четырехдневной и пятидневной рабочей неделей. Количество рабочих часов при этом осталось неизменным: просто у людей появилась возможность трудиться 9,5 часа в течение четырех дней, или восемь в течение пяти.

Тем самым бельгийские власти пытались повысить в стране уровень занятости. По данным Евростата, в третьем квартале 2021 года работа имелась только у 71,4 процента граждан страны в возрасте от 20 лет до 61 года. Данный показатель был ниже среднего значения по еврозоне, которое оценивалось в 73,1 процента.

Невозможность абстрагироваться от работы повышает уровень стресса сотрудников

Многие сотрудники подвержены повышенному стрессу из-за необходимости быть на связи после завершения рабочего дня, заметил в разговоре с «Лентой.ру» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Звонки и сообщения в нерабочее время могут создавать дополнительное давление и мешать полноценному отдыху, поэтому компетентные руководители стараются не злоупотреблять телефонными звонками в нерабочее время, подчеркнул он.

Нарушение баланса между работой и прочими сферами жизни ведет напрямую к профессиональному выгоранию сотрудника, добавил психолог Алексей Сапкин. Особенно стрессогенным такой подход становится для людей, имеющих проблемы с саморегуляцией. Звонки в нерабочее время, на его взгляд, можно рассматривать и как непосредственное нарушение границ сотрудника, и как манипуляцию — начальник пытается получить больше услуг за те же деньги.

«Такие звонки должны рассматриваться как нарушение гигиены труда, и в этом смысле право работника не брать трубку должно охраняться точно так же, как, например, у дальнобойщиков в крупных компаниях контролируется режим отдыха в рейсе», — Алексей Сапкин, психолог.

Очевидно, что эпизодические звонки с работы не являются большой проблемой и иногда могут даже соответствовать интересам сотрудника (например, предлагают обмен сменами), однако если это происходит систематически, то это повод для пересмотра условий договора и вознаграждения сотрудника, рассуждает психолог. Если договором такое предусмотрено, и сотрудник этот договор осознанно подписал — вопросов к бизнесу или учреждению нет. В остальных ситуациях такая практика должна быть изжита, что постепенно и происходит в деловой среде.

Сейчас бизнес осознает, что рынок труда все больше приобретает признаки рынка соискателя, согласен с ним Дударев. Это заставляет компании пересматривать подходы к планированию рабочего времени своих команд, поскольку сотрудники уже не так держатся за рабочие места и становятся более требовательны к факторам комфорта. Они охотно переходят туда, где соблюдается баланс между работой и личной жизнью, где нет токсичности в коммуникациях, а руководители ставят задачи по SMART (методике, которую используют для постановки конкретных целей, — прим.«Ленты.ру»).

Проблемой, по мнению эксперта, является тот факт, что конкретные руководители не всегда успевают за тенденциями и требованиями рынка. Это накладывает дополнительную ответственность на HR-подразделения в части обучения и управленческих команд.

По данным опроса платформы для поиска вакансий HeadHunter, в России каждый или почти каждый день с переработками сталкиваются около трети граждан — 29 процентов. Еще четверть (23 процента россиян) признались, что им приходится перерабатывать два-три раза в неделю, и ровно столько же не перерабатывают никогда. Чаще других со сверхурочной работой сталкиваются люди в возрасте от 45 до 54 лет — в этой возрастной категории утвердительный ответ на вопрос о переработках дали 88 процентов опрошенных.

29 % россиян регулярно сталкиваются с переработками в России (по данным опроса HeadHunter).

К слову, зумеры относятся к профессиональной гигиене гораздо ответственнее предыдущих поколений, замечает Сапкин. Они, согласно исследованиям, имеют тенденцию внимательнее относиться к личным границам, а работу рассматривают лишь как одну из сфер жизни, но вовсе не как главную ценность.

Одним из способов восстановить баланс в случае переработок является весомая компенсация. В компании «Сибирский Банный Чан», к примеру, разработали систему дежурств, при которой сотрудники поочередно остаются на связи в выходные дни согласно установленному графику. Одновременно с этим там развивают программы поощрения, к которым относятся и корпоративные поездки, в ходе которых сотрудники могут полностью восстановиться и набраться сил.

Чаще других приходится быть на связи чиновникам и врачам

В России уже сейчас действует норма, позволяющая работникам быть офлайн после окончания рабочего дня. В рамках поправок в Трудовой кодекс от 2021 года аналогичное право закреплено и для дистанционных работников. Однако на деле ситуация временами складывается иначе: особенно, если речь идет о руководящих должностях или госструктурах.

Не могут позволить себе пропускать звонки и сообщения от начальства вне рабочего времени сегодня двое из трех россиян, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследовании задействовали три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из разных регионов страны. Большинство — 66 процентов респондентов — заявили, что всегда отвечают на такие звонки, 23 процента дали понять, что делают это время от времени, и только 3 процента не отвечают вовсе. Лишь 8 процентов россиян не сталкиваются со звонками работодателя в нерабочее время.

Чаще других на связи остаются администраторы, экономисты и снабженцы, реже — дизайнеры и программисты. Работники с зарплатой от ста тысяч рублей также стараются всегда быть в зоне доступа.

Постоянно на связи важно быть SMM-менеджерам, маркетологам, добавила HR и бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан» Наталья Антропова. Компания ценит личное время своих сотрудников, но ее социальные сети ведутся на ежедневной основе, а коллеги всегда готовы включиться в коммуникацию, заметила она.

«Маркетологи также понимают свою зону ответственности и необходимость уделять внимание рабочим задачам даже в выходные. Все сотрудники адекватно реагируют на экстренные сообщения, приходящие в любое время, будь то 11 вечера или 12 ночи», — заверила эксперт.

«На связи 24 на 7 обязаны быть пиарщики. Нормальной является ситуация, когда в середине дня компания получает срочный запрос от СМИ с коротким дедлайном. Один раз мне пришлось готовить комментарий, находясь в отпуске высоко в горах с очень плохой связью, в другой раз — также в отпуске в три часа ночи (я была во Владивостоке). Но не вижу в этом ничего плохого — просто такая работа», — Вероника Горячева, специалист по связям с общественностью ИТ-интегратора «Телеком биржа».

В списке приведенных профессий не хватает военных, врачей, сотрудников МЧС. Есть очень много непрерывных процессов, которые не могут остановиться в 18:00, заметил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов.

«Например, монтажные работы на свадьбе. Они начинаются в 23 часа ночи и длятся до утра», — указал он.

Таких примеров, по словам эксперта, очень много. Коллективу его компании в силу специфики работы (организация отвечает за автоматизацию на многих предприятиях) также приходится быть в зоне доступа в любое время. Дежурными сменами это закрывается, но не полностью: кто-то должен обязательно подстраховывать, быть на связи.

Наблюдаются и положительные примеры. В IT-отрасли давно устоялась практика, когда акцент в отношениях между сотрудником и компанией сделан не на соблюдении графика работы, а на достижении результата, поделилась директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова. Например, разработчики списывают часы — не для контроля, а для фиксации количества затраченного времени на конкретную задачу.

Гибкое начало и окончание рабочего дня, когда сотрудник подстраивает график с учетом своих предпочтений и личной жизни, хорошо показали себя во многих сферах, подчеркнула она.

«Это удобно: сотрудник может прийти позже, чтобы сходить на школьную линейку или утренник в детском саду, не отпрашиваясь; в то же время иногда бывает необходимо ответить на важный звонок от руководителя и вечером. В конечном итоге выгоду получают обе стороны», — подытожила представитель BIA Technologies.

Участники рынка усомнились в необходимости регуляции work-life balance государством

Примеры, когда работодатели адресуют сотрудникам претензии и применяют к ним дисциплинарные взыскания в случае игнорирования звонков, в России все еще нередки, Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Сложившаяся ситуация, на его взгляд, нуждается в изменениях. Даже в пределах рабочего дня, за час до его окончания сотруднику не должны приходить задания, результат по которым руководитель ждет сегодня. В случае внесения изменений это заставит работодателей более четко планировать рабочий день, уверен спикер.

Сегодня многие руководители трудятся по графику своего часового пояса и ждут того же от сотрудников, даже если они проживают в другом часовом поясе, обратил внимание профессор. Им звонят и пишут в нерабочее время, задействуют для участия в планерках, просят срочно подключиться к решению проблем. Бывает, что людей увольняют за игнорирование звонков начальства в то время, когда в регионе их проживания была ночь. Во избежание таких инцидентов стоит прописать в законе право работников отвечать на звонки в пределах рабочего дня их часового пояса, призвал он.

Однако опрошенные «Лентой.ру» участники рынка усомнились в необходимости дополнительных законодательных ограничений. Задача государства заключается в создании благоприятных условий для развития рынка труда, а не в чрезмерной регуляции, которая может усложнить взаимодействие между работодателем и сотрудником, заметил представитель компании КРОС. Смотреть на проблему только под углом чрезмерных перегибов со стороны работодателей, на его взгляд, неверно: зачастую сами сотрудники ведут себя так, что провоцируют руководителей на нарушение work-life balance.

«В России и так больше праздников, чем в любой стране мира, а дополнительные гарантии, "навеянные" Западом, могут негативно сказаться на производительности труда», — озвучила свой взгляд на проблему руководитель кадровой службы в компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.

Если допустить тотальное расхолаживание работников, это может существенно усложнить мобилизацию трудовых ресурсов, предупредила она. Намного правильнее создать в компании систему, которая поможет отслеживать признаки выгорания и не доводить ситуацию до критической. Помочь в этом могут профильные комитеты, которые стоит организовывать как на региональном, так и на федеральном уровне, резюмировала эксперт.

Сомнения в необходимости дополнительных санкций для работодателей, мешающих сотрудникам соблюдать work-life balance, высказал и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике. Данная тема — вопрос скорее не юридического, а договорного характера: гражданам, не согласным с подходом работодателя, никто не мешает обсудить это напрямую с ним, полагает Нилов. Намного более острым депутат назвал вопрос ненормированного рабочего дня, заметив, что компаниям действительно стоит избегать злоупотреблений в этом аспекте.

Проблема ненормированной работы в нашей стране действительно стоит гораздо острее, солидарна с ним Борисова. На практике работникам, трудящимся сверхурочно, не всегда предоставляется должная компенсация.